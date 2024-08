Table des matières

Lundi devrait apporter des températures élevées comprises entre 22 et 28 degrés dans le nord-est et sur la mer du Nord, tandis que ailleurs, les températures sont attendues entre 28 et 36 degrés. Il fera particulièrement chaud dans le sud-ouest, avec une forte à extrême charge de chaleur attendue dans de nombreuses régions - "également en raison d'une nuit tropicale largement attendue mardi", comme le dit le DWD.

Les températures minimales nocturnes pourraient atteindre entre 24 et 20 degrés dans certaines régions. Mardi, la chaleur se propagera davantage, avec des températures atteignant jusqu'à 37 degrés - moins de 30 degrés sont attendus seulement dans les zones côtières et en Poméranie orientale.

Chaleur suivie d'orages

Selon le service météorologique, il pourrait y avoir des orages isolés et des conditions météorologiques localement sévères dans le sud et le sud-ouest lundi après-midi et soirée. Mardi, à partir de midi, il pourrait y avoir des orages lourds avec un risque accru de conditions météorologiques sévères dans de nombreuses régions, en particulier depuis les montagnes. Outre la forte pluie, des rafales de vent locales peuvent également se produire, selon le DWD.

Mercredi, des orages lourds sont attendus dans l'ouest et le nord-ouest dès la nuit. Pendant la journée, ils se propageront vers l'est, avec un risque accru de conditions météorologiques sévères en raison de la forte pluie et des rafales de vent. Les températures seront comprises entre 29 et 34 degrés - des températures plus fraîches sont attendues dans l'ouest et le nord-ouest.

Les cartes météo suivantes montrent la situation météorologique actuelle :

La carte interactive ci-dessous montre la météo en temps réel. Vous pouvez également récupérer la prévision pour une heure ultérieure à l'aide de la ligne de temps située sous le graphique. La couche affichée peut être modifiée, par exemple pour afficher les orages, la pluie ou la neige.

Ce service est fourni par Windy.com. Les créateurs utilisent le modèle "Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Laperçu ci-dessous montre les températures maximales attendues pour aujourd'hui. Il est fourni par le portail Wetter.de, qui appartient à RTL Allemagne comme Stern. Cliquer sur le graphique vous mènera au fournisseur pour plus de détails.

La carte ci-dessus montre la charge UV attendue. Elle est fournie par Wetter.de, comme la carte météo II.

La carte ci-dessus montre les avertissements d'orages émis par le DWD pour aujourd'hui. Il s'agit d'une carte météo binaire, ce qui signifie que les régions avec un avertissement d'orage sont coloriées en rouge, et l'absence de couleur indique l'absence d'avertissement.

