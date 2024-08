- Les cartes d'entrée pour la bagarre

Les mélomanes sont en ébullition : le 27 août 2025, Liam (51 ans) et Noel Gallagher (57 ans) ont annoncé une tournée au Royaume-Uni et en Irlande pour leur groupe Oasis, disbanded depuis 2009. L'information a été divulguée sur X et leur site officiel. Cette pause de 15 ans a mis les fans en ébullition, avec le site qui a crashé peu après l'annonce, selon le Daily Mail, et les réseaux sociaux qui ont explosé d'enthousiasme. De nombreux utilisateurs ont commenté ce qu'ils attendaient de la tournée : "La guerre des billets a commencé", "Je suis prêt à vendre ma maison, j'ai besoin de ce billet" ou encore "Je pourrais avoir besoin d'une journée de congé pour obtenir ces billets".

Des concerts sont prévus à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, pour l'été 2025, avec plusieurs dates dans chaque ville. Ce seront les seuls concerts en Europe pour l'année prochaine, avec des dates à venir dans le monde entier. Les billets pour le Royaume-Uni seront disponibles à partir de 9h BST le 31 août, sur ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com et seetickets.com, comme indiqué sur le site. Les billets pour Dublin seront disponibles à partir de 8h IST le même jour via ticketmaster.ie. ticketmaster.co.uk fournit déjà aux fans des conseils pour une pré-vente réussie, comme la création d'un compte vérifié.

Les spéculations de réunion attisent l'anticipation

Liam Gallagher a laissé entendre sur X le 26 août qu'il faudrait rester à l'écoute pour un message le 27 août, alimentant les spéculations de réunion. Le critique musical Kevin McManus a alors prédit qu'une éventuelle réunion et des performances déclencheraient une ruée sur les billets. Il a évoqué les deux concerts de Knebworth que le groupe a donnés les 10 et 11 août 1996, ayant vendu 250 000 billets, et a souligné la forte demande. Il a prédit : "Cette fois-ci, avec l'engouement de dix ans, cela sera encore plus grand. Je pense que tout le monde essaiera d'obtenir un billet. Taylor Swift était le sujet de l'été, mais cela le surpassera."

Cependant, certains fans peuvent encore avoir des doutes. "Il y aura toujours la question : 'Vont-ils jouer ? Vont-ils se disputer avant le premier concert, après cinq concerts, ou mettre fin à tout cela ?' Il y aura toujours ce sentiment d'incertitude."

Le célèbre groupe britannique Oasis, connu pour ses tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger", est devenu l'un des groupes de culte les plus influents des années 1990. Le groupe s'est séparé en 2009 en raison d'une brouille entre les frères Gallagher.

Malgré l'anticipation et les spéculations de réunion, certains fans sont encore sceptiques quant à la tournée Oasis, se demandant si elle aura lieu et si les frères pourront maintenir l'harmonie pendant les concerts. Quoi qu'il en soit, les billets pour les concerts à Dublin, en République d'Irlande, seront disponibles le 31 août à 8h IST, offrant aux fans l'occasion de réserver leur place pour voir à nouveau le groupe légendaire.

