- Les carnets de commandes de Rheinmetall sont surpeuplés.

En raison du conflit en Ukraine, les carnets de commandes de Rheinmetall, fabricant d'armes, sont plus remplis que jamais. L'entreprise basée à Düsseldorf indique que son carnet de commandes s'élevait à 48,6 milliards d'euros à la fin juin, en augmentation de 62 % par rapport à l'année précédente (30 milliards d'euros). Ce carnet de commandes comprend les commandes en cours, les appels attendus dans le cadre de contrats-cadres et d'autres accords avec les clients. Le siège social de l'entreprise se trouve dans la capitale de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tandis que son plus grand site de production est situé à Unterlüß, en Basse-Saxe.

Cette croissance est tirée par les conséquences du conflit en Ukraine - les pays de l'OTAN commandent beaucoup plus qu'auparavant. De plus, Rheinmetall fournit à l'Ukraine des équipements militaires, notamment des chars modernisés et des munitions d'artillerie urgemment nécessaires. Rheinmetall est l'un des principaux producteurs mondiaux de munitions de 155 millimètres, très prisées par l'Ukraine.

Dans la division armes et munitions, le carnet de commandes pourrait même augmenter d'environ 19 milliards d'euros, soit plus de trois fois. D'autres domaines, tels que les camions militaires, ont également connu une croissance, mais pas aussi forte que le segment des munitions.

Belles performances commerciales

Dans l'ensemble, les performances commerciales de Rheinmetall étaient très positives. Au premier semestre, les ventes ont augmenté d'un tiers pour atteindre environ 3,8 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a presque été doublé pour atteindre 404 millions d'euros. Si l'on ne regarde que le deuxième trimestre, la croissance a même été plus forte qu'au début de l'année. Rheinmetall attribue cette augmentation de la rentabilité principalement à l'acquisition d'une entreprise espagnole de munitions.

"Nous n'avons jamais connu une croissance aussi forte que maintenant", déclare le PDG Armin Papperger. La direction s'attend à des augmentations de ventes annuelles d'environ 2 milliards d'euros dans les années à venir. "Ce développement extrêmement positif n'est possible que parce que nous avons investi tôt et que nous avons poursuivi une stratégie depuis 2014 - l'année de l'annexion de la Crimée", explique le responsable. L'entreprise a considérablement étendu ses capacités, effectué des acquisitions et construit de nouveaux sites de production.

La demande accrue d'équipements et de munitions militaires, déclenchée par le conflit en Ukraine, a considérablement rempli le carnet de commandes de Rheinmetall pour les armes et les munitions. En conséquence directe, le carnet de commandes de Rheinmetall pour cette division pourrait augmenter d'environ 19 milliards d'euros, soit plus de trois fois sa taille actuelle.

Les commandes dans le carnet de commandes de la division armes et munitions, qui comprennent celles des pays de l'OTAN et de l'Ukraine, contribuent principalement aux impressionnantes performances commerciales de Rheinmetall.

Lire aussi: