- Les candidats progressistes sont représentés directement à Leipzig.

La faction libérale a remporté deux victoires immediate dans l'élection régionale de Lipcse. Grâce à une particularité du système électoral saxon, cette victoire leur donne accès à la législature, malgré les prévisions d'échec à franchir le seuil de cinq pour cent. Avec l'entrée de la Gauche au parlement régional, l'alliance au pouvoir de la CDU, des Verts et du SPD ne dispose plus de la majorité, selon les analystes.

Juliane Nagel a remporté un troisième mandat direct consécutif pour la Gauche dans le Sud de Lipcse. À 45 ans, elle a obtenu 36,5 % des voix, devançant des adversaires tels que Jessica Steiner de la CDU (22 %) et Alexander Wiesner de l'AFD (13,2 %).

Nam Duy Nguyen a encore plus de soutien dans le Lipcse 1. À 28 ans, il a obtenu 39,8 % des voix, devançant des adversaires tels que Christin Melcher des Verts (12,7 %) et Cornelia Blattner de la CDU (18,5 %).

Conformément à la règle de mandat fondamental saxon, les partis qui obtiennent deux mandats directs remplissent les critères pour entrer au parlement avec le poids de leur deuxième total de votes. La Gauche pourrait théoriquement installer six représentants à la législature.

Cela remet en cause la majorité de l'alliance Kenya. Selon les estimations, la CDU, les Verts et le SPD contrôleraient 58 ou 59 sièges, réduisant ainsi le nombre habituel de sièges du parlement de Saxe à 120.

Au vu de ces élections, le parti de la Gauche en Allemagne aura désormais une présence à la législature, grâce à son succès à Lipcse. L'alliance Kenya, composée de la CDU, des Verts et du SPD, ne dispose plus peut-être plus de la majorité en raison de ce changement de sièges au parlement de Saxe.

