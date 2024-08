Les candidats à la vice-présidence des États-Unis acceptent un duel télévisé en octobre.

La date du premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump a été fixée. Leurs vice-présidents ont également convenu d'un duel télévisé en début d'octobre. Entre-temps, le différend sur d'autres rencontres entre les candidats à la présidence continue de couver.

Les candidats vice-présidents américains, Tim Walz et J.D. Vance, ont tous deux accepté un duel télévisé le 1er octobre. "À bientôt le 1er octobre, JD", a écrit Walz, le "colistier" de Harris, sur X dès mercredi. Vance, qui souhaite emménager à la Maison Blanche avec le candidat présidentiel Donald Trump, a maintenant accepté la date.

L'émetteur CBS News avait invité les deux candidats vice-présidents à un débat à New York et proposé quatre dates - deux en septembre et deux en octobre. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre.

Vance a également proposé de participer à un autre débat le 18 septembre avec l'émetteur CNN. Le peuple américain mérite autant de débats que possible, a-t-il écrit sur X, raison pour laquelle Trump a également proposé plusieurs dates pour son duel contre Harris.

L'équipe de Harris : "Le débat sur les débats est clos"

Les candidats présidentiels Trump et Harris, quant à eux, souhaitent s'affronter dans un duel télévisé en septembre. La chaîne de télévision organisatrice ABC avait annoncé que le républicain et le démocrate avaient tous deux accepté une date le 10 septembre (heure locale/11 septembre CEST).

Trump avait proposé deux autres dates de débats avec Harris en septembre. Cependant, l'équipe de campagne de Harris a maintenant rejeté cela et a proposé plutôt un autre débat entre Harris et Trump en octobre - sans préciser de date spécifique. "Le débat sur les débats est clos", a expliqué Michael Tyler, le directeur des communications de la campagne de Harris. Les jeux sont faits.

Cependant, il reste à voir si c'est vraiment le cas. Harris et Trump se livrent depuis des semaines à un bras de fer public autour de leurs débats télévisés et s'accusent mutuellement de se dérober à d'autres dates par peur de l'autre.

Le prédécesseur de Harris dans la course présidentielle, Joe Biden, avait transformé son duel télévisé contre Trump en late show en fin de juin. La piètre performance de Biden a renforcé la pression interne au parti pour se retirer de la candidature et a alimenté une tendance à la baisse qui a finalement conduit l'homme de 81 ans à se retirer au profit de son vice-président. C'est pourquoi les débats télévisés à venir sont surveillés de près, car leurs conditions cadres et règles doivent être confirmées par les deux parties.

