- Les campeurs illégaux partent, avec l'intention de porter plainte.

De nombreux individus du campement interdit de Harz sont en train de partir, selon les participants. "Les gens partent volontairement ou non", a déclaré le participant Thomas T. La prétendue réunion arc-en-ciel, qui se déroule depuis des semaines, a accueilli environ 1500 personnes de 63 pays différents à son apogée. Il n'est pas encore clair si le camp se disperse progressivement, selon le district de Göttingen. On estime qu'environ 500 à 800 personnes sont toujours présentes.

La prétendue famille arc-en-ciel s'est installée dans une zone d'environ 200 hectares d'un paysage protégé près des villes de Bad Grund et Clausthal-Zellerfeld. Cette zone relève à la fois des juridictions de Göttingen et de Goslar. Selon les participants, le camp représente la paix et un lien avec la nature. Il est prévu qu'il se poursuive jusqu'au 3 septembre.

Le participant Thomas estime qu'un groupe dédié d'environ 500 participants restera jusqu'à cette date. D'autres sont partis récemment ou ont reçu des ordres d'expulsion. Les juridictions ont mis en place une interdiction d'entrer dans la zone, mais ont jusqu'à présent opté contre une expulsion massive, entre autres raisons pour des raisons de coût. Des fonctionnaires des bureaux de l'ordre public, ainsi que des pompiers et des officiers de police, se sont régulièrement rendus sur place pour rappeler l'interdiction, saisir des tentes ou remorquer des véhicules hors des sentiers forestiers.

En raison du remorquage de véhicules, le participant Thomas a annoncé un procès collectif. Il estime qu'environ la moitié des voitures remorquées l'ont été de manière illégale. De plus, il est estimé que 50 à 100 individus resteront sur place pendant quelques jours supplémentaires après la fin officielle de la réunion le 3 septembre. Ils sont censés être une soi-disant équipe de nettoyage pour nettoyer la zone. "Notre objectif est de laisser la zone plus propre que nous l'avons trouvée", a-t-il déclaré.

