- Les campeurs illégaux du Harz optent pour une résidence prolongée jusqu'en septembre

Occupants illégaux, selon les informations actuelles des autorités, sont estimés persister dans la région de Harz jusqu'au début septembre. C'est ce qu'a rapporté Marlies Dornieden (CDU), responsable de la sécurité et de l'ordre dans le district de Goslar, lors d'une conférence de presse. Elle a également précisé que les forces de l'ordre ont empêché une importante fête de la Saint-Jean illégale pendant la nuit. Des membres du Rainbow Family, un groupe réputé, avaient l'intention d'allumer un feu spirituel pendant la pleine lune mardi soir, selon ses informations. Les autorités prédisaient un feu de la taille d'un feu de la Saint-Jean.

Une véritable armée d'officiers de police était apparemment active de lundi après-midi à mardi matin pour empêcher l'allumage du feu. Le combustible nécessaire pour le feu rituel avait visiblement été stocké, a déclaré Reuter. Il soupçonne que le feu aurait été allumé si les autorités avaient quitté plus tôt. Les tentes ont également été confisquées.

Les membres du Rainbow Family sont réputés être accueillants et pacifiques, mais ils ignorent les ordres, comme celui d'éteindre les feux. Un officier a été attaqué, a déclaré Reuter. L'ambiance est restée paisible mardi matin, selon un photographe de l'agence de presse dpa.

Plus de 1 500 personnes, engagées pour la paix dans le monde et d'autres causes, ont occupé une zone d'environ 200 hectares dans une zone de conservation des districts de Göttingen et de Goslar depuis plus d'une semaine. La zone forestière est située près de Bad Grund et de Clausthal-Zellerfeld. Les districts ont imposé un interdit d'accès à la zone, avec des amendes allant jusqu'à 5 000 euros. Ces occupants proviennent de 63 pays. Ils ont déplacé leur base de la ville du sud de la Basse-Saxe d'Uslar à Harz le 11 août, selon Dornieden. Des interdictions d'accès avaient également été imposées là-bas.

Outre plusieurs feux ouverts, les districts ont des préoccupations concernant le bien-être des personnes, principalement les incendies de forêt, a déclaré Dornieden. Le paysage est surveillé par un camp de base principal et une cuisine dans les bois. Des véhicules ont été mal stationnés, bloquant les routes de secours et ont été remorqués - plus de 100 d'entre eux, selon Moritz, responsable de l'office de l'ordre du district de Göttingen. Les services sociaux sont également vigilants en raison de la présence d'enfants sur le site.

Une revue régulière de la situation

Actuellement, les autorités soupçonnent que les occupants ont l'intention de rester dans la zone forestière jusqu'à environ le 3 septembre, a déclaré Dornieden. C'était également la durée prévue de leur séjour à Uslar. La nuit de la pleine lune a peut-être déjà atteint son apogée. L'interdit d'accès, qui expire aujourd'hui, sera probablement prolongé d'une semaine initially. La situation sur place sera évaluée quotidiennement par des survols en drone, pour déterminer la nécessité d'une nouvelle opération d'envergure. Un éviction massive n'est pas envisagée, a déclaré le conseiller du comté. Cela nécessiterait un déploiement de forces excessivement important en raison de la taille et de l'accessibilité de la zone.

Les districts ont également cherché un hébergement légal alternatif, mais en vain, a déclaré Dornieden. "Si nous avions été informés plus tôt, nous aurions certainement découvert des opportunités", a-t-elle ajouté. Le même événement en Macédoine du Nord avait vu des participants exprimer leur souhait que l'Allemagne soit le prochain pays hôte il y a quelques années.

L'accès des journalistes a été limité par le décret général contenant l'interdit d'accès pour un moment. Pourquoi? C'était soi-disant pour protéger les journalistes, a argumenté Moritz, le chef de l'ordre public, en invoquant notamment les risques d'incendies de forêt, entre autres choses. L'Association des journalistes de Basse-Saxe a condamné cette approche. "Malgré notre compréhension de la sécurité, de la nature et du reportage, la restriction des mesures de police rapportage ne peut pas être entièrement empêchée", a déclaré la responsable d'État Christiane Eickmann.

Les journalistes seront autorisés à entrer dans le nouveau décret général à partir de mercredi, compte tenu de la situation de sécurité, a déclaré Dornieden. La liberté de la presse est l'une des valeurs les plus élevées, selon la Constitution allemande, a-t-elle souligné.

