Les campagnes présidentielles s'envolent à l'ère du coronavirus

Lorsque les candidats s'aventurent à l'extérieur, un moyen de transport familier, le bus de campagne, est susceptible de rester au sol, car l'étroitesse des locaux rend la distanciation sociale presque impossible.

Jusqu'à récemment, les candidats s'appuyaient principalement sur les médias sociaux pour atteindre les électeurs. Mais ce moyen et le fait de faire campagne depuis son domicile - ou depuis son porche, comme l'a fait Warren Harding en 1920 à la fin d'une autre pandémie - ne peuvent pas remplacer suffisamment le contact en personne avec les électeurs.

Les avions jouent un rôle dans les campagnes présidentielles américaines depuis des décennies. En tant qu'historien de l'aviation attentif à l'évolution du secteur de l'aviation générale, je pense que la pandémie a accru leur importance en 2020, obligeant les candidats à faire un usage plus stratégique de l'avion comme moyen le plus rapide et le plus sûr de faire campagne.

Les campagnes prennent leur envol

L'utilisation de l'avion dans les campagnes présidentielles est passée de quelque chose de si audacieux - voire de défiant la mort - qu'elle faisait la une des journaux, à un outil pratique et nécessaire.

Aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr pour les candidats de voyager, non seulement en raison de la sécurité de l'aviation, mais aussi des dangers auxquels les candidats sont confrontés en cas de pandémie.

Alors que la Grande Dépression plane sur l'élection présidentielle de 1932, le gouverneur de New York Franklin D. Roosevelt pense que le pays réagira à un leadership audacieux. Dans le cadre de sa campagne, il a élaboré un plan visant à rompre avec le protocole et à accepter en personne l'investiture du parti démocrate pour l'élection présidentielle, et ce de manière spectaculaire.

En collaboration avec American Airways (aujourd'hui American Airlines), le secrétaire de Roosevelt, Guernsey Cross, s'est arrangé pour affréter un Ford Tri-Motor, un avion commercial standard du début des années 1930, pour transporter le gouverneur d'Albany à Chicago. Au cours d'une année où seuls 474 000 Américains ont voyagé par avion commercial, le vol a attiré l'attention des médias.

L'avion décolle vers 8h30 le 2 juillet 1932 et, après des escales à Buffalo et Cleveland, arrive à Chicago à 16h30, avec deux heures de retard sur l'horaire prévu en raison du mauvais temps. Roosevelt en profite pour préparer son discours. Le soir même, il accepte l'investiture en personne et promet aux Américains une "nouvelle donne".

Le vol de Roosevelt n'a toutefois pas entraîné immédiatement la multiplication des voyages présidentiels en avion. Bien que la première dame Eleanor Roosevelt utilise largement l'avion, les voyages aériens sont considérés comme trop risqués pour le président. FDR ne prendra pas l'avion en tant que président avant 1943, lorsqu'il utilisera un avion militaire pour se rendre à la conférence de Casablanca, au Maroc, afin d'assister à une réunion stratégique cruciale avec Winston Churchill.

Les avions privés prennent de l'importance et sont critiqués

Les voyages présidentiels en avion étaient bien établis lorsque, pendant la campagne présidentielle de 1960, John F. Kennedy est devenu le premier candidat à utiliser son propre avion privé - un Convair CV-240 - pour faire campagne.

Il est probablement exagéré d'affirmer que l'avion - surnommé "Caroline" en l'honneur de sa jeune fille - a donné à Kennedy sa marge de victoire dans cette course très disputée, comme le prétend le Smithsonian.

Mais il a permis à Kennedy de parcourir plus de 225 000 miles et de faire campagne plus efficacement. Depuis lors, les candidats à l'élection présidentielle font un usage intensif d'avions privés pendant leur campagne. La plupart des avions de campagne sont affrétés ou appartiennent à la campagne.

Jusqu'à la crise financière de 2008, l'utilisation d'avions privés pour faire campagne n'avait rien de particulièrement controversé. Alors que le pays s'enfonçait dans la grande récession, les PDG de l'industrie automobile se sont retrouvés sous le feu des critiques pour avoir utilisé des avions d'affaires pour se rendre à Washington, D.C., à l'occasion d'auditions du Congrès consacrées aux énormes plans de sauvetage que l'industrie avait reçus de la part du gouvernement. L'intense réaction du public a entraîné une baisse drastique du marché des avions d'affaires. Cette réaction pourrait expliquer la tournée en train de la campagne de 2008 du sénateur Barack Obama, qui a choisi un mode de transport présidentiel historique plutôt qu'un nouveau mode de transport controversé.

En 2012, cependant, les souvenirs de la controverse de 2008 s'étaient estompés et les candidats ont de nouveau utilisé des jets privés pour leurs déplacements de campagne. Mitt Romney a loué un MD-83 de 1990, tandis que son colistier, Paul Ryan, a utilisé un DC-9-32 de 1970. Les deux appareils, portant le slogan "Believe in America", ont fait leurs débuts lors d'un rassemblement de campagne à Lakeland, en Floride.

Mais l'utilisation la plus visible d'un avion privé dans une campagne présidentielle est sans doute celle de Donald Trump, qui a utilisé son propre Boeing 757 lors de la course à la présidence de 2016.

M. Trump a utilisé l'avion, frappé de son nom, comme toile de fond lors de ses rassemblements de campagne (voir la photo en haut de l'article). L'avion lui a donc non seulement permis de voyager facilement et de manière intensive, mais il l'a également aidé à promouvoir sa marque personnelle Trump à chaque étape de sa campagne.

La sécurité pendant la pandémie

Bien que l'aviation commerciale ait connu une légère reprise depuis le début de la pandémie de COVID-19, les avions privés sont réapparus comme le moyen le plus sûr de voyager. Ils permettent un meilleur contrôle des passagers et facilitent la distanciation sociale. Air Force One et les avions privés sont au cœur de l'élection présidentielle de 2020.

Les deux candidats sont septuagénaires et plus exposés aux risques d'infection. Les services secrets continueront à prendre des précautions pour assurer la sécurité du président Trump à bord d'Air Force One. Quant à la campagne de Joe Biden, elle peut plus facilement faire respecter les directives sanitaires dans un avion privé, en particulier les protocoles relatifs aux masques et à la distanciation sociale. Bien que la campagne de Joe Biden ait décidé de ne pas louer d'avion dédié à la campagne, lorsque cela s'avère nécessaire - comme lors de son récent voyage à Kenosha, dans le Wisconsin - Joe Biden peut utiliser et utilisera sans aucun doute un avion privé.

L'élection présidentielle de 2020 a commencé sur fond d'ordre de rester à la maison, le président Trump et Joe Biden ayant été largement confinés au cours des premiers mois. Alors que Trump et Biden cherchent à faire passer leurs messages dans les dernières semaines de la campagne, tous deux utiliseront des avions si nécessaire et dans ce qu'ils considèrent être les meilleurs intérêts de leurs courses respectives à la Maison Blanche.

Janet Bednarek est professeur d'histoire à l'université de Dayton.

Source: edition.cnn.com