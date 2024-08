"Les calculs des horaires de conduite ont été remplacés par des approximations"

Deutsche Bahn fait face à une importante refonte cette année, avec des horaires de train modifiés jusqu'à 3 millions de fois en raison de facteurs tels que les chantiers, les perturbations et les problèmes. Ce processus de refonte prend du temps.

Les perturbations de signalisation, les défaillances du centre de contrôle et les commutateurs défectueux ont atteint un niveau à Deutsche Bahn qui rend quasi impossible un flux de trains régulier. Selon "Süddeutsche Zeitung", les horaires de Deutsche Bahn ont dû être changés entre 2 et 3 millions de fois cette année seule. Planifier des voyages en train est devenu un coup de dés, un membre du conseil de surveillance déclarant que "les horaires ne sont plus calculés, mais simplement estimés". Cette absence de structure a entraîné "un énorme problème" et "une perte de contrôle" dans les horaires. Bien que la sécurité des trains ne soit pas compromise, les conséquences sont encore "catastrophiques".

Les passagers sont les plus touchés. Ils ne peuvent plus se fier aux trains qui roulent selon les horaires, les horaires se révélant souvent être des promesses non tenues, suite à des années de maintenance ferroviaire insuffisante. De nouvelles zones lentes sont établies à une échelle sans précédent, selon le conseil de surveillance, dans le but d'empêcher les défauts des rails, des commutateurs ou des ponts de causer des accidents.

Comme les horaires sont difficilement atteignables, Deutsche Bahn garde de plus en plus de trains de réserve, souvent des modèles plus anciens, en attente. Ils sont déployés lorsque les trains prévus, selon l'horaire, arrivent en retard, entraînant l'annulation du prochain voyage. Cependant, maintenir des réserves et le personnel nécessaire coûte cher, "Süddeutsche Zeitung" prévoyant que cela pourrait devenir insoutenable à long terme.

Améliorations attendues dans plusieurs années

Selon "Süddeutsche Zeitung", les conversations avec les travailleurs ferroviaires sur place, les managers, les membres du conseil de surveillance et les politiques des transports dressent le tableau d'une Deutsche Bahn en crise. L'état du réseau ferroviaire et des centres de contrôle n'a jamais été pire, le moral du personnel atteignant des niveaux historiquement bas. Les passagers devront faire preuve de patience pendant plusieurs années avant que de nombreux trains ne commencent à rouler à l'heure à nouveau, les prévisions internes suggérant qu'il pourrait falloir au moins 1 à 2 ans pour que les réparations actuelles du réseau produisent des améliorations notables.

À la différence de sa précédente direction, la direction actuelle de Deutsche Bahn reconnaît la situation grave. "L'Allemagne a actuellement le paysage de centres de contrôle le plus ancien de l'Europe occidentale", a déclaré Philipp Nagl. Nagl est le PDG de DB Infrago, une filiale de DB responsable de la gestion du réseau ferroviaire et des gares de manière non lucrative. "Pendant des décennies, trop peu a été renouvelé, trop peu a été investi dans la rénovation", a déclaré Nagl, s'appuyant sur son expérience

Lire aussi: