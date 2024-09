- Les bureaux de vote ont commencé à fonctionner en Saxe.

En Saxe, les bureaux de vote pour l'élection régionale ont ouvert à 8h00. Près de 3,3 millions de citoyens ont la possibilité de voter jusqu'à 18h00, élisant le parlement local pour les cinq prochaines années.

Depuis longtemps, l'AfD et la CDU sont au coude à coude dans la course pour la première place. Selon les derniers sondages de Forschungsgruppe Wahlen et Forsa, la CDU est actuellement en tête avec 33 %, tandis que l'AfD suit avec 30-31 %. Il y a seulement quelques jours, un sondage Insa indiquait que l'AfD était en tête. Tous les principaux partis ont ouvertement rejeté l'idée de s'associer à l'AfD, considérée comme d'extrême droite en Saxe.

L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, fait sensation comme la troisième force la plus puissante dans les sondages, avec des taux allant jusqu'à 15 %, récemment à 12 %. Le SPD est également censé obtenir un siège au parlement régional avec une part de 6-7 %, de même que les Verts avec une part de 6 %. Les prévisions suggèrent que La Gauche pourrait ne pas atteindre le seuil de 5 %.

À l'élection régionale précédente il y a cinq ans, la CDU a remporté la première place avec une part de 32,1 % des seconds votes, surpassant l'AfD (27,5 %). Le ministre-président Michael Kretschmer (CDU) dirige actuellement un gouvernement de coalition avec les Verts et le SPD.

Après la fermeture des isoloirs, les premières prévisions seront publiées, suivies des prévisions finales en soirée.

Dans le paysage politique actuel, la CDU et l'AfD se disputent âprement la domination en Saxe. Selon les derniers sondages, la CDU a actuellement une légère avance sur l'AfD dans l'élection régionale.

