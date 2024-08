Les Broncos de Denver désignent Bo Nix comme quart-arrière de départ pour la saison 2024, ce qui le marque comme le premier recrue à commencer comme leader de l'équipe depuis John Elway.

Nous avons à peu près terminé notre processus. Initialement, nous avons discuté avec notre directeur général George Paton, le propriétaire et PDG Greg Penner, et ils ont souvent suggéré que ces choses peuvent se résoudre d'elles-mêmes, mais nous ne sommes pas pressés de prendre ces décisions, a déclaré Payton aux reporters après l'entraînement de l'équipe mercredi.

"Je pense que c'est crucial, compte tenu de l'équipe, de gérer cela de cette manière. Il a été remarquable. Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Il y a plusieurs domaines où il doit s'améliorer."

L'individu en question, choisi à la 12e place du repêchage de la NFL 2024 en provenance de l'Oregon, a révélé son talent lors de ses deux premiers matchs de pré-saison avec les Broncos, influençant la décision de Payton.

Le joueur de 24 ans a réussi 23 passes sur 30, totalisant 205 verges, marquant deux touchés et obtenant un taux de passeur de 116,7 en pré-saison, tout en évitant les interceptions ou les sacs.

Il a surpassé les quarterbacks vétérans Jarrett Stidham et Zach Wilson pour le poste de départ des Broncos.

Poursuivre l'excellence

Avec cette décision, il devient le premier quart-arrière recrue à lancer le match d'ouverture des Broncos depuis leur exceptionnel signal-calleur, deux fois vainqueur du Super Bowl John Elway, en 1983.

"Cela va être un moment mémorable", a-t-il déclaré au sujet de son premier départ. "Évidemment, c'est un honneur de partager cela avec un joueur aussi emblématique que John Elway, mais ma principale préoccupation est de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Cela n'a pas d'importance quand ton premier départ a lieu.

"Que tu attends ou non, tu espères simplement obtenir la première victoire et t'efforcer de jouer à un niveau exceptionnel, permettant à ton équipe de saisir chaque opportunité et d'atteindre son plein potentiel. C'est mon principal objectif, simplement aider notre équipe à réussir à chaque match."

Il a rejoint la ligue en tant que l'un des quarts-arrière recrue les plus expérimentés, ayant dirigé 61 matchs au cours de cinq saisons à l'Oregon.

Il entame sa carrière dans la NFL en tant que titulaire, affrontant les Seahawks de Seattle le 8 septembre.

Doutes à New England

Il convient de noter qu'il y a encore des doutes sur qui dirigera l'équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match d'ouverture.

Le premier entraîneur-chef Jerod Mayo reste muet sur la question de savoir si le vétéran Jacoby Brissett ou le recrue Drake Maye dirigera l'équipe.

Maye, choisi au troisième rang de ce repêchage, n'a pas joué beaucoup pendant la pré-saison, mais a démontré une progression régulière lors de ses deux matchs.

Mayo a exprimé son opinion sur la préparation de Maye pour être le quart-arrière titulaire de l'équipe : "Oui, à cent pour cent, je pense qu'il est prêt à appeler les jeux."

Cependant, Mayo a révélé qu'il annoncerait son titulaire après le dernier match de pré-saison de l'équipe, qui aura lieu dimanche.

"Je dirais que nous devrions avoir une compréhension claire de la situation du quart-arrière d'ici lundi soir", a-t-il déclaré aux reporters. "Les matchs de dimanche soir sont difficiles lorsqu'il s'agit d'évaluer les films, surtout quand vous êtes sur la route. Mais d'ici lundi ou mardi, nous devrions avoir une idée claire."

"En ce qui concerne la divulgation de qui est le titulaire, eh bien, je vous laisse deviner."

Lire aussi: