- Les bouchers abattent un peu plus d'animaux.

Au cours des premiers six mois de l'année, les abattoirs de Bade-Wurtemberg ont abattu plus d'animaux. D'après les chiffres de l'Office statistique de l'État, environ 2,06 millions de bovins, porcs, moutons, chèvres et chevaux ont été transformés en environ 227 300 tonnes de viande entre janvier et juin. Par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre d'animaux abattus a augmenté de 1,1 %, tandis que la quantité de viande abattue a augmenté de 1,4 %.

Après sept ans, on observe enfin une tendance positive au cours des premiers six mois de l'année. En particulier, la production de viande de bœuf a augmenté après des années de baisse. Au cours des premiers six mois de l'année, près de 68 400 tonnes de viande de bœuf ont été produites, soit environ 2 000 tonnes ou 3,5 % de plus qu'au cours de la première moitié de 2023. Le nombre de bovins abattus a augmenté de 2,4 % pour atteindre environ 194 400.

Cette augmentation est en partie due à un plus grand nombre de taureaux, de vaches et de génisses abattus. Cependant, le nombre d'agneaux et de jeunes bovins abattus a diminué.

Plus de porcs ont également été abattus

La production de porc a augmenté de 0,5 % pour atteindre 157 200 tonnes au cours des premiers six mois de l'année. Au total, 1,78 million d'animaux ont été abattus (une augmentation de 1,5 %). Les volailles, notamment les poulets, ne sont pas prises en compte dans les statistiques car ces chiffres ne sont pas enregistrés par l'autorité sur une base État par État.

Malgré l'augmentation du nombre d'autres animaux abattus, le fait que les volailles, notamment les poulets, ne soient pas prises en compte dans les statistiques représente un facteur important à considérer dans l'analyse globale de l'abattage d'animaux et de la production de viande en Bade-Wurtemberg.

De plus, la catégorie « autres animaux d'élevage », tels que les sources de viande alternatives ou la faune, n'est pas prise en compte dans ces statistiques, ce qui pourrait potentiellement influencer la vision complète de l'agriculture et des tendances de consommation animales dans la région.

