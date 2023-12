Les Boston Bruins retirent le numéro 22 en l'honneur de Willie O'Ree, le premier joueur noir de la NHL

Les Bruins ont honoré l'héritage d'O'Ree en retirant son numéro 22 avant le match de mardi soir, 64 ans après sa première apparition sur la glace, selon un communiqué de l'équipe. O'Ree est le 12e joueur de l'histoire des Bruins à voir son numéro retiré.

O'Ree, âgé de 86 ans, a joué son premier match de la LNH avec les Bruins le 18 janvier 1958, contre les Canadiens de Montréal, et il a joué 45 matchs avec l'équipe et 21 ans de hockey professionnel. Selon les Bruins, O'Ree a atteint les 450 buts et passes au cours de plus de 1 100 matchs professionnels.

O'Ree a passé sa vie à rendre service à sa communauté et deux patinoires portent son nom, l'une dans sa ville natale de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et l'autre à Boston. Depuis qu'il a pris sa retraite, O'Ree a créé et soutenu plus de 30 programmes de hockey pour jeunes à but non lucratif dans toute l'Amérique du Nord, donnant ainsi à plus de 130 000 enfants l'occasion de jouer au hockey, selon le communiqué.

En plus de la cérémonie, les monuments de Boston se sont illuminés en or en l'honneur d'O'Ree, et tous les joueurs du match de mardi portaient un autocollant spécialement conçu pour leur casque, sur lequel figurait le numéro 22.

O'Ree a participé à la cérémonie virtuellement depuis San Diego en raison de Covid-19.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com