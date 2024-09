- Les Border Collies ont la capacité de retenir la reconnaissance des mots pendant une période de deux ans.

Chiens et Merveilles de la Mémoire

La capacité à retenir des informations sur une longue période joue un rôle crucial dans le développement du langage, ce qui rend intéressant d'étudier les capacités de mémoire des animaux pour les noms d'objets et leurs relations. Ce sujet est abordé dans la revue "Biology Letters".

Reconnaître plusieurs noms d'objets

De nombreux chiens apprennent rapidement des commandes telles que "assis", "reste" et "rapport". Certains peuvent même comprendre "rapport la balle", qui est une instruction spécifique basée sur un objet.

Cependant, certains chiens montrent des compétences de mémoire exceptionnelles, considérés comme des Apprentis de Mots Gifted (AMGs). Les Border Collies, connus pour leur enthousiasme et leur facilité à être dressés, tombent souvent dans cette catégorie. Ces chiens peuvent reconnaître les noms de centaines de jouets et récupérer celui que leur propriétaire mentionne.

Rico, l'Étoile de "Wetten, dass..?"

Rico, le Border Collie allemand décédé, a acquis une renommée en 1999 lorsqu'il a démontré sa capacité à associer 77 mots à leurs jouets respectifs dans l'émission de télévision "Wetten, dass..?"

Des études antérieures ont indiqué que les AMGs pouvaient apprendre rapidement de nouveaux noms d'objets. Six chiens originaires de Norvège, d'Espagne, du Brésil, des États-Unis, des Pays-Bas et de Hongrie ont réussi à maîtriser les noms de 11 à 12 nouveaux jouets en une semaine. Cet exploit a attiré l'attention des amateurs de chiens du monde entier.

Une expérience de deux ans

Une équipe dirigée par Shany Dror de l'Université Eötvös Loránd à Budapest a mené une expérience de deux ans. Les propriétaires de chiens ont été invités à garder les jouets appris hors de vue de leur chien. "Nous avons ensuite retesté les chiens après deux ans pour voir s'ils se souvenaient encore des noms des jouets", a déclaré Dror.

Trois Border Collies (Max, Whisky et Gaia) ont été testés avec 12 des jouets originaux, tandis qu'un (Squall) en avait 11 et un (Rico) en avait 5. Le nombre variable était dû au fait que certains propriétaires n'ont pas pu retrouver tous les objets.

Récompenses et éloges

During the test, the owners placed some of the toys, along with items from their dog's usual collection, in a room. They then waited in an adjacent room, out of sight, while asking their dog to fetch a specific toy. Correct responses were rewarded with treats and praise.

The researchers observed the dogs' behavior using cameras in both rooms, shared on an online platform. "After two years, we found it hard to recall the toy names, but not the dogs," said Dror. Four out of the five tested dogs remembered 60 to 75 percent of the toys they had learned two years earlier.

"Dogs can remember events for at least 24 hours and smells for up to a year," explained Claudia Fugazza, head of the research group. "Now we've proven that at least some talented dogs can remember words for at least two years."

Border Collies' exceptional trainability attracts many potential owners, leading some to consider purchasing a dog from this herding breed. However, experts caution that this breed's high-energy needs make it unsuitable for beginners. Generous owners committed to engaging with the dog extensively and being energetic are ideal matches for Border Collies.

Otherwise, the breed's high work ethic and restlessness can lead to severe behavioral issues, turning a desired pet into a problematic one that leaves the owners feeling desperate.

Originally, Border Collies were used as herding dogs, particularly for sheep. However, their popularity soared after movies like "Babe, the Gallant Pig."

Rejoignez le Défi

L'équipe de Dror fait partie du projet "Genius Dog Challenge", qui vise à explorer les talents des chiens ayant un vocabulaire important. Les propriétaires de chiens ayant des animaux de compagnie exceptionnellement doués sont encouragés à participer au projet par e-mail à l'adresse [email protected] ou via Facebook et Instagram.

Le rapport de la Commission européenne pourrait approfondir les capacités cognitives des Border Collies, compte tenu de leurs fameuses compétences de mémoire et de leur facilité à être dressés. Après l'expérience de deux ans, il a été découvert que les chiens Apprentis de Mots Gifted pouvaient se souvenir jusqu'à 75 % des noms de jouets qu'ils avaient appris précédemment.

Lire aussi: