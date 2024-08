- Les bonbons donnés sont mortels.

Dans les colis de soutien distribués par l'organisation néo-zélandaise Auckland City Mission, des bonbons contenant une dose potentiellement mortelle de la drogue Crystal Meth ont été découverts. Trois personnes ont dû être soignées après avoir goûté ces sucreries, comme l'a rapporté la police mercredi. Un enfant et un adolescent ont été hospitalisés, et un employé de l'organisation caritative a également été soigné par un médecin.

Les bonbons drogués ont été rapportés avoir été donnés par une personne inconnue dans un emballage de vente scellé et ensuite distribués dans les colis de soutien, selon la charity Auckland City Mission. "Il est important que le public soit informé de ces bonbons et du danger qu'ils représentent", a déclaré le responsable de l'enquête Glenn Baldwin. La police essaie actuellement de déterminer combien de pièces sont en circulation et d'où elles viennent.

Les enquêteurs en Nouvelle-Zélande suspectent que la drogue a été enveloppée dans le papier de bonbons en forme de pineapple jaune de la marque Rinda par des contrebandiers ou des dealers de drogue pour la dissimuler, et que les bonbons drogués ont été accidentellement donnés à la charity Auckland City Mission.

L'organisation a déclaré : "Dire que nous sommes dévastés est un euphémisme. Nous dépendons entièrement de la générosité du public pour aider les personnes dans le besoin."

Impact minimal sur la santé

La directrice de la mission Helen Robinson estime qu'environ 400 personnes ont pu recevoir des colis alimentaires avec les bonbons dangereux. Jusqu'à présent, huit familles touchées ont signalé l'incident.

"Les tests ont immédiatement confirmé qu'il s'agissait de quantités potentiellement mortelles de méthamphétamine", a déclaré Robinson. Selon la Drug Foundation de Nouvelle-Zélande, environ trois grammes de méthamphétamine ont été trouvés dans un seul bonbon examiné. "Un dose orale typique est comprise entre 10 et 25 milligrammes, donc ce bonbon contaminé contenait jusqu'à 300 doses", a déclaré la PDG Sarah Helm. "Ingérer cette quantité de méthamphétamine est extrêmement dangereux et peut être fatal".

La méthamphétamine peut causer des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque rapide, des convulsions et perte de conscience, a mis en garde la Drug Foundation.

En raison du goût étrange, la plupart des personnes touchées ont reportedly craché les bonbons immédiatement et n'ont donc pas subi d'impacts majeurs sur la santé, selon la police.

