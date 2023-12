Les bombardements ukrainiens tuent 14 civils russes, selon les autorités, un jour après que la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne de la guerre.

Selon l'agence de presse russe TASS, citant le ministère russe des situations d'urgence, les décès survenus samedi sont le résultat d'une attaque "massive" sur le centre-ville de Belgorod.

Les bombardements de samedi surviennent après que la Russie a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi sa plus importante attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle, qui a fait au moins 39 morts et plus de 150 blessés.

Les attaques ukrainiennes contre les régions russes proches de la frontière se poursuivent presque quotidiennement depuis plus d'un an, faisant parfois des victimes civiles, mais si elles sont confirmées, il s'agit de l'un des incidents les plus meurtriers.

Le président russe Vladimir Poutine a été informé de l'attaque à Belgorod, a déclaré le Kremlin, qui a ordonné l'envoi dans la ville d'une équipe du ministère de la santé et de secouristes du ministère des situations d'urgence pour venir en aide aux personnes touchées.

Une quarantaine d'installations civiles ont été endommagées dans la ville à la suite des tirs d'artillerie, qui ont provoqué dix incendies qui ont été éteints depuis.

Les autorités russes ont déclaré que Belgorod avait également été bombardée vendredi soir et qu'un civil avait été tué, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov. Quatre autres personnes, dont un enfant, ont été blessées.

Samedi, un enfant est également décédé à la suite d'un bombardement ukrainien dans la région russe de Bryansk, a déclaré le gouverneur de la région, Aleksandr Bogomaz.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ministère russe de la défense a déclaré avoir détruit 32 drones ukrainiens survolant les régions russes de Briansk, Oryol, Mursk et Moscou, selon un message publié sur Telegram par le ministère de la défense samedi.

L'Ukraine n'a pas commenté publiquement ces incidents et revendique rarement la responsabilité des attaques menées contre son voisin.

Des sauveteurs fouillent les décombres de Kiev

Le bilan des frappes russes sur l'Ukraine - qui ont vu un nombre sans précédent de drones et de missiles tirés sur des cibles à travers le pays - continue de s'alourdir.

Des écoles, une maternité, des galeries marchandes et des immeubles d'habitation figurent parmi les bâtiments touchés par les frappes de vendredi, ce qui a suscité une large condamnation internationale.

Dans la capitale, Kiev, le bilan s'est alourdi à au moins 16 morts, après que les corps d'autres civils ont été retrouvés dans les décombres d'un entrepôt, a déclaré samedi le maire de la ville, Vitaliy Klitschko. Tous les décès survenus à Kiev se sont produits dans l'entrepôt.

"L'attaque de la capitale le 29 décembre a été la plus importante en termes de pertes civiles depuis le début de l'invasion, a-t-il déclaré.

"Les sauveteurs travaillent et continueront à déblayer les décombres jusqu'à demain", a déclaré M. Klitschko. "Le 1er janvier sera déclaré jour de deuil à Kiev.

Au cours de la vague de frappes, les autorités militaires polonaises ont affirmé qu'un "objet aérien non identifié" avait brièvement pénétré dans leur espace aérien.

La Russie a déclaré qu'elle ne donnerait aucune explication "jusqu'à ce que des preuves concrètes soient présentées".

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a écrit sur X que l'OTAN restait vigilante face à cet incident.

Victoria Butenko, Svitlana Vlasova et Christian Edwards de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com