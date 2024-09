- Les blessures subies après un accident de tracteur qui dépassent les risques critiques de mort

Soulagement après un grave accident impliquant un camion et une remorque en Thuringe, près de la frontière de la Hesse : les quatre personnes grièvement blessées, dont trois enfants, ne sont plus en danger de mort imminent. C'est ce qu'a rapporté un porte-parole de la police dimanche soir, sans nouvelles mises à jour depuis.

L'accident impliquant un camion tractant une remorque s'est produit dimanche près de Sünnah, un district d'Unterbreizbach dans le district de Wartburgkreis. Résultat : trois garçons de 13 ans et une femme de 45 ans ont été évacués par hélicoptère vers des hôpitaux avec des blessures critiques. Deux filles de 10 ans et un garçon de 13 ans, ainsi qu'un chauffeur de camion de 70 ans, ont subi des blessures graves. Trois autres filles âgées de 4, 7 et 10 ans ont subi des blessures légères. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux de Thuringe ou de Hesse, a précisé un porte-parole de la police.

La remorque-camion se renverse lors d'une "sortie en famille"

Au moment de l'accident, le camion descendait une route forestière pentue et caillouteuse et a perdu le contrôle, entraînant le renversement de la remorque, selon la police. Les neuf enfants et la femme se trouvaient à bord de la remorque. La police a décrit l'événement comme une "sortie en famille". Les enfants étaient reportedly les enfants de plusieurs familles proches, a rapporté un porte-parole. En plus des pompiers et des services d'urgence, l'équipe de réponse aux urgences a également été déployée sur les lieux. La remorque a été redressée plus tard dans la journée.

La police traite l'incident comme un accident. Selon la procédure habituelle dans de tels cas, des enquêtes sont en cours pour déterminer si des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui ont pu être commis par le conducteur.

Autres incidents impliquant des remorques-camions

Récemment, il y a eu plusieurs accidents importants impliquant des remorques-camions.

Mi-août, une remorque s'est détachée d'un camion et s'est renversée dans la région de Nürnberger Land en Bavière, blessant 15 personnes à bord de la remorque. Les enquêtes préliminaires de la police ont suggéré que le groupe se rendait à une fête d'église. En mai, 14 personnes ont été blessées lors d'un voyage dans une remorque tractée par un camion (Kremser) dans le district de Thuringe d'Eichsfeld lors du jeudi de l'Ascension. Un accident similaire s'est également produit à Kadern, en Bade-Wurtemberg, entraînant 29 blessures.

Lire aussi: