Les Blancs pour Harris ont dit que leur compte avait été ciblé par X pour la deuxième fois.

Elon Musk a publicement soutenu l'opposant de Harris, Donald Trump. Un responsable du groupe d'organisation politique pour Kamala Harris affirme qu'il y a un double standard sur la plateforme de Musk, malgré la longue affirmation du milliardaire d'être un "absolutiste de la liberté d'expression."

"Je suis ici à recevoir des memes suprémacistes blancs dans mon fil d'actualité, et quand je les signale, on me dit qu'ils 'n'ont pas violé la politique'", a publié le responsable principal Ross Morales Rocketto sur X mardi. "Mais le compte @dudes4harris est bridlé parce que... peut-être qu'ils ont peur."

X a été critiqué pour avoir laissé prospérer la haine et d'autres contenus extrêmes depuis que Musk a acheté la société en octobre 2022. En mars, un juge a rejeté le procès de X contre le Center for Countering Digital Hate, qui avait été accusé de violer les conditions de service de la société lorsqu'il a étudié, puis écrit sur la haine sur la plateforme après la prise de contrôle de Musk sur Twitter.

X a verrouillé pour la première fois le compte "White Dudes for Harris" pendant un immense collecte de fonds avec 190 000 participants et plus de 4 millions de dollars recueillis le 29 juillet, selon un post des organisateurs.

"Uh oh... nous avons énervé @elonmusk", a publié le compte le 29 juillet. Il a été reinstauré le lendemain.

Mais mardi, le compte a publié une capture d'écran indiquant que X a trouvé le compte contenant du spam ou engageant d'autres types de manipulation de la plateforme. Le compte était toujours en train de publier sur X mardi.

"Cela suit leur suspension la semaine dernière et la mise de notre compte en 'lecture seule' mode", a publié le compte sur X. "Ils ont peur de la conversation que nous avons commencé dans tout le pays la semaine dernière. Nous ne pouvons pas les laisser nous faire taire. Continuez à lutter."

CNN a contacté X pour obtenir un commentaire, mais la société répond rarement aux demandes de la presse.

"White Dudes for Harris" est l'un des plusieurs groupes de coalition qui ont émergé en soutien à Kamala Harris. La campagne a déclaré que des groupes comme Black Women for Harris, Latinas for Harris et White Dudes for Harris ont recueilli plus de 20 millions de dollars.

Malgré l'endorsement de Musk de l'opposant de Harris, de nombreux croyants que sa plateforme devrait respecter la justice dans les pratiques commerciales. Le compte "White Dudes for Harris", qui a recueilli des fonds importants pour la campagne de Harris, a fait face à des accusations de manipulation de la plateforme et a été temporairement suspendu par X.

