Les Bills contre les Chiefs prouvent une fois de plus que les règles de la NFL en matière de prolongation ne sont pas aussi équitables que celles de l'université.

Mais une fois sur place, seul Mahomes a pu contrôler le ballon. Pourquoi ?

Son équipe a gagné le tirage au sort, a reçu le ballon et a marqué un touchdown. Cela signifiait la fin du match et la fin de la saison de Buffalo.

Est-ce juste ? Beaucoup de supporters pensent que les deux équipes devraient avoir le ballon au moins une fois en prolongation, comme dans le football universitaire. En effet, un examen des statistiques indique que le football universitaire, en particulier dans les séries éliminatoires, dispose probablement d'un système plus équitable pour décider de l'issue des prolongations.

Le système universitaire de prolongation part d'un principe simple : chaque équipe, quelle que soit celle qui gagne le tirage au sort de la prolongation, a la possibilité d'attaquer depuis la ligne des 25 yards de l'autre équipe lors de la première prolongation. (Après la première prolongation, les règles deviennent un peu plus compliquées).

L'équipe qui gagne le tirage au sort décide généralement de commencer par la défense, car elle peut savoir si l'autre équipe a marqué un touchdown, un field goal ou n'a pas réussi à marquer. En fonction de cela, l'équipe qui passe en second peut choisir d'être plus ou moins agressive lorsqu'elle passe à l'attaque.

Il s'avère cependant qu'il n'y a plus d'avantage statistique à passer en deuxième position depuis 2013. D'après les données de Rick Wilson, professeur à la Spears School of Business de l'État d'Oklahoma, et d'après mes recherches dans les résultats de Sports Reference, il y a eu près de 300 matchs en prolongation impliquant des équipes de la Division I de la Football Bowl Subdivision entre 2013 et 2021.

L'équipe qui a reçu le ballon en second a gagné 49,7 % du temps depuis 2013, soit environ 50 % du temps. En d'autres termes, il n'y a pas eu d'avantage à passer en deuxième position.

Cette année, les statistiques continuent à ne montrer aucun avantage pour l'équipe qui arrive en deuxième position. En fait, elle a perdu quatre fois plus qu'elle n'a gagné dans les données de Sports Reference. Cela s'explique par le fait que les règles ont été modifiées la saison dernière, si aucune équipe ne mène après la première prolongation.( Pour en savoir plus sur ce changement de règles,cliquez ici ).

Il est difficile d'être plus équitable que 50/50 en prolongation. Pourtant, certaines personnes ont affirmé par le passé que le système universitaire n'était pas aussi équitable que les statistiques le laissaient entendre. Vous pouvez voir cela dans un tweet largement partagé de l'ancien joueur de la NFL et maintenant analyste Ross Tucker, cet article de Ringer de 2017, et un fil de discussion Reddit assez cité sur l'équité du système de prolongation universitaire.

En fait, j'étais d'accord avec ces personnes avant de regarder les données les plus récentes. Ce qui semble s'être passé, c'est qu'il y avait peut-être un léger avantage à passer en deuxième position dans les données antérieures.

En effet, l'article de Ringer cite un article co-écrit par Wilson, qui a écrit à de nombreuses reprises sur le système de prolongation universitaire, qui montre que l'équipe qui a reçu le ballon en second a gagné environ 55 % du temps entre 1995 et 2006. Les coauteurs de cet article ont toutefois noté que la taille de l'échantillon était suffisamment petite pour que cette différence soit à peine significative sur le plan statistique.

Dans un courriel, Wilson m'a dit qu'"il n'y a pas de différence statistiquement significative (c'est-à-dire d'avantage) à choisir la défense en premier dans les OT du football universitaire". Pour savoir si l'on gagne ou si l'on perd en prolongation, il vaut mieux savoir si l'on a l'équipe la plus talentueuse.

Le système de la NFL est très différent. Une équipe peut gagner le tirage au sort de la prolongation, recevoir le premier coup d'envoi et gagner en marquant un touchdown sans que l'autre équipe n'ait eu la moindre possession offensive. Si l'équipe qui reçoit le coup d'envoi ne marque pas de touchdown sur sa première possession (ou si l'équipe qui donne le coup d'envoi ne marque pas de touchdown sur un turnover), le match continue.

Le système actuel (qui ne permet pas de gagner avec un field goal sur la première possession de la prolongation) est en place depuis 2011 pour les playoffs et 2012 pour la saison régulière.

Des confettis tombent après la victoire des Patriots sur les Falcons 34-28 en prolongation lors du Super Bowl LI au NRG Stadium le 5 février 2017 à Houston, Texas.

Selon la base de données Stathead, il y a eu plus de 160 matchs en prolongation selon les règles actuelles pour gagner en prolongation (y compris la post-saison). L'équipe qui a reçu le ballon en premier a gagné 52 % du temps. L'équipe qui a donné le coup d'envoi a gagné dans 41 % des cas. Le reste était des égalités, ce qui arrive dans les matchs de la saison régulière lorsque personne ne marque pendant la période de prolongation de 10 minutes.

En d'autres termes, il y a eu un avantage d'environ 11 points de pourcentage à obtenir le ballon en premier dans le système actuel de prolongation de la NFL. Depuis 2017, lorsque la période de prolongation a été réduite à 10 minutes en saison régulière, l'avantage dans les matchs de saison régulière a été d'environ 15 points de pourcentage (54 % à 39 %).

Pour être clair, l'avantage de l'équipe qui obtient le ballon en premier dans les prolongations de la NFL n'est pas dominant. J'ai été surpris par la faiblesse de cet avantage. Si l'on effectue des tests statistiques, il est à la limite de la signification statistique.

Neil Paine, de FiveThirtyEight, qualifie l'avantage apparent des équipes qui reçoivent le ballon en premier de "petit mais significatif". Lorsque j'ai discuté avec lui, il a noté que cet avantage est légèrement inférieur à l'avantage du terrain (c'est-à-dire que l'équipe qui joue à domicile gagne environ 14 points de pourcentage plus souvent au cours de la saison régulière) "mais qu'il est toujours important s'il est persistant".

En d'autres termes, une grande équipe est toujours susceptible de battre une mauvaise équipe en prolongation. Mais lorsque les équipes sont relativement équilibrées, le fait d'avoir le ballon en premier a probablement de l'importance.

Les séries éliminatoires sont un moment où les équipes sont généralement assez équilibrées. Bien que l'échantillon ne soit que de 11 matchs, l'équipe qui a obtenu le ballon en premier en prolongation depuis 2011 a gagné 10 fois - un petit échantillon, mais un écart statistique assez important.

Il suffit de demander à n'importe quel fan des Falcons d'Atlanta ce qu'il pense du Super Bowl LI en 2017, lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont gagné en prolongation sans que l'attaque des Falcons n'ait jamais pénétré sur le terrain. Les Patriots ont fait la même chose aux Chiefs deux ans plus tard dans le match de championnat de l'AFC. Aujourd'hui, les Chiefs ont fait de même avec les Bills.

Ce n'est pas pour rien que de nombreux supporters des Falcons ont crié à l'injustice après ce Super Bowl. Aujourd'hui, de nombreux supporters des Bills connaissent la douleur.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com