- Les billets pour le concert des Oasis sont maintenant disponibles.

En raison de nombreux problèmes et de files d'attente interminables sur les plateformes de billets, la tournée de retour du légendaire groupe de Britpop Oasis a été initiée. Plusieurs sites ont connu des pannes temporaires ou sont devenus partiellement inutilisables lors du lancement de la vente de billets pour les 17 concerts au Royaume-Uni et en Irlande, qui ont eu lieu le matin. elsewhere, les fans se sont retrouvés derrière des centaines de milliers de fans impatients.

Un utilisateur a exprimé son frustration en tapant, "Aujourd'hui est le jour où je n'obtiendrai pas de billets", faisant référence aux paroles d'ouverture iconic de "Wonderwall" d'Oasis sur la plateforme X. Un autre utilisateur a déclaré humoristiquement, "Bien sûr, je ne suis qu'à moitié million de personnes derrière dans la file d'attente des billets d'Oasis - je suis plutôt optimiste!"

Le groupe lui-même a fait référence à un "intérêt sans précédent" mais a également mis en garde contre la revente non autorisée de billets de concert à des prix gonflés. Les billets proposés en dehors des plateformes de vente officielles sont probablement faux ou seront annulés par les organisateurs, comme le groupe l'a gentiment rappelé sur X après le lancement de la vente de billets. Avant la vente de billets, des billets de prévente étaient proposés jusqu'à 40 fois la valeur faciale d'un billet debout, selon la BBC.

Déclaration de réunion incroyable

Oasis a confirmé sa réunion le mardi - une décennie et demie après que le chanteur principal Liam Gallagher (51) et le guitariste Noel Gallagher (57) ont mis fin à leur partenariat en raison d'une dispute familiale houleuse. "L'attente est enfin terminée", ont-ils annoncé sur les réseaux sociaux. L'intérêt pour le groupe a depuis explosé : les diffusions de musique d'Oasis en Allemagne ont quadruplé en une journée après l'annonce, selon GfK Entertainment.

15 concerts sont prévus pour l'été 2025, initialement au Royaume-Uni et deux concerts supplémentaires à Dublin, la capitale de l'Irlande. La tournée commence à Cardiff les 4 et 5 juillet, avant de se rendre à Manchester, leur ville natale, et à Londres, au stade de Wembley, pour cinq concerts chacun, à Édimbourg, la capitale écossaise, pour trois concerts, et se termine à Dublin. Une tournée mondiale, y compris aux États-Unis, reste spéculative.

Oasis a acquis sa notoriété il y a 30 ans avec l'album "Definitely Maybe". Pour célébrer l'anniversaire, le groupe a sorti une édition commemorative contenant des prises alternatives, des démos et des versions alternatives des chansons.

Les billets pour la tournée de réunion commencent à environ £70 pour un siège et £150 pour une place debout. Il était prévu que les concerts se vendraient rapidement.

Certains chanceux fans ont réussi à obtenir des billets le vendredi soir en soumettant une demande de prévente et en utilisant un code spécial.

Oasis est considéré comme l'un des groupes de musique britanniques les plus réussis de l'histoire, avec des tubes comme "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" et "Supersonic" qui ont marqué les années 1990.

