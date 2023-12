Les billets pour la Coupe du monde 2022 au Qatar sont mis en vente. Les billets pour la finale atteignent 1 600 dollars.

Les prix varient en fonction du match et de la catégorie de siège choisie, les billets pour la finale allant de 604 dollars à 1 600 dollars.

Cela peut paraître élevé mais, en comparaison, certains billets officiels pour le Super Bowl de cette année sont proposés à partir de 5 950 dollars.

"C'est une Coupe du Monde de la FIFA pour le Qatar, la région et le monde, et les produits lancés aujourd'hui reflètent l'objectif de la FIFA d'apporter le beau jeu au plus grand nombre de fans possible dans le monde entier", a déclaré Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA.

Les résidents qataris bénéficieront de billets subventionnés, avec des prix commençant à un peu moins de 11 dollars pour les places exclusives de catégorie 4, dans le but de remplir les stades pour le tournoi.

Des billets moins chers seront également disponibles pour les personnes handicapées.

Les supporters pourront également acheter des forfaits pour suivre l'équipe de leur choix tout au long du tournoi, ainsi que des billets multiples pour différents matches dans le même stade.

La FIFA précise que les visiteurs doivent suivre les conseils de voyage des autorités qataries et que les dernières mesures Covid-19 seront communiquées avant le tournoi.

"Ce sera un festival de football qui permettra aux fans de découvrir la riche culture et l'histoire de la région par le biais du football dans des stades de haut niveau. Nous sommes impatients de réunir des personnes de différentes cultures pour vivre le football lors de la Coupe du Monde de la FIFA", a ajouté M. Samoura.

Les questions relatives aux droits de l'homme n'ont cessé d'être soulevées à l'approche de la Coupe du monde de cette année au Qatar, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants et les lois contre l'homosexualité.

Un rapport publié l'année dernière par Amnesty International a révélé que les autorités qataries n'ont pas enquêté sur la mort de milliers de travailleurs migrants, malgré des preuves de conditions de travail dangereuses.

Un certain nombre d'équipes nationales ont déjà attiré l'attention sur leurs préoccupations en matière de droits de l'homme, en organisant des manifestations lors des phases de qualification.

Nasser Al Khater, directeur général du comité d'organisation du tournoi, insiste sur le fait que le Qatar a été traité "de manière inéquitable et injuste" depuis qu'il a obtenu le droit d'accueillir le tournoi il y a 11 ans.

Il a promis que le pays hôte serait "tolérant" et "accueillant ".

