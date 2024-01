Les billets gratuits de Cathay Pacific pour Hong Kong sont tous réclamés en 2,5 heures

L'initiative "Hello Hong Kong" a été lancée pour attirer les touristes et revitaliser l'industrie du tourisme de la ville, qui a été durement touchée par l'impossibilité d'accéder au centre financier pendant trois ans en raison de la réglementation Covid.

Lors d'un événement grandiose en février 2023, les autorités municipales ont annoncé que quelque 500 000 billets d'avion gratuits seraient distribués aux résidents locaux désireux de prendre des vacances et aux voyageurs internationaux désireux de visiter Hong Kong.

Cela semblait trop beau pour être vrai pour Kussin, qui n'était jamais allé à Hong Kong et qui pensait qu'avec le prix élevé des billets d'avion entre les États-Unis et l'Asie, il n'aurait pas les moyens de s'y rendre par ses propres moyens.

L'offre et la demande

Les billets ont été distribués en plusieurs étapes, par pays ou par région. Le 17 mai, les résidents des États-Unis et du Canada ont pu tenter leur chance.

Pour participer au concours, les utilisateurs devaient ouvrir un compte auprès de Cathay Pacific, la compagnie aérienne nationale de Hong Kong, puis accepter de recevoir des courriels promotionnels de la part de la compagnie. Le jour du concours, les candidats au voyage devaient se connecter à leur compte Cathay, puis attendre un code promo, qu'ils pouvaient ensuite utiliser pour réserver un billet gratuit.

Cependant, en raison de la forte demande, de longues files d'attente numériques se sont formées avant même que les billets ne soient disponibles.

M. Kussin raconte à CNN qu'il a attendu une demi-heure avant de pouvoir se connecter à son compte, et qu'un message d'erreur s'est affiché. Il a actualisé son compte et a réessayé, mais on l'a replacé à la fin de la file d'attente et on lui a dit qu'il lui restait plus d'une heure à attendre. En fin de compte, sa quête n'a pas abouti.

Un représentant de Cathay a déclaré à CNN que les billets avaient tous été vendus en deux heures et demie.

"Nous sommes très encouragés par la réponse enthousiaste de nos membres Cathay qui se sont inscrits à l'offre exclusive de billets pour Hong Kong", déclare le représentant. "En tant que transporteur national de Hong Kong, nous sommes ravis de soutenir cette campagne visant à accueillir des visiteurs du monde entier pour leur faire découvrir la beauté de notre ville natale bien-aimée.

"J'ai été complètement bloqué", dit M. Kussin. "J'ai entendu la même histoire de la part d'autres personnes. Ils ont attendu dans une énorme file d'attente numérique, ils n'ont pas pu se connecter, et s'ils l'ont fait, ils n'ont pas pu trouver le code promo.

"Le prix des billets d'avion est très élevé en ce moment, et aller à Hong Kong coûte vraiment très cher. Cela aurait été une très bonne affaire et cela aurait réglé mes vacances pour l'année".

Au lieu de cela, M. Kussin a décidé d'acheter un billet moins cher pour le Portugal.

Source: edition.cnn.com