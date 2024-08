Les billets du roi Charles se vendent 12 fois plus cher que leur valeur alors que les collectionneurs se démènent pour les premières éditions.

Les billets de banque, mis aux enchères par Spink & Sons pendant l'été, ont été vendus 11,7 fois leur valeur faciale de £78 430 (100 318 $), alors que les collectionneurs se sont emparés de certaines des premières versions de la nouvelle monnaie qui sortaient des presses d'impression.

Les nouveaux billets de £5, £10, £20 et £50 portant le portrait du roi Charles sont entrés en circulation au Royaume-Uni le 5 juin, marquant la première fois que la Banque d'Angleterre (BOE) changeait de monarque sur ses billets. La reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022, était la première monarque à apparaître sur les billets de banque en 1960.

Le succès phénoménal des enchères met en évidence la valeur que les collectionneurs attachent aux billets de banque ayant des numéros de série particulièrement bas, qui indiquent qu'ils font partie des premiers à être imprimés.

Par exemple, un billet de £10 avec le numéro de série HB01 00002 a été vendu 17 000 £ (21 764 $), tandis qu'une feuille de 40 des nouveaux billets de £50, d'une valeur nominale de 2 000 £ (2 600 $), a été achetée 26 000 £ (33 300 $), le lot de plus haute valeur jamais vendu aux enchères de billets de banque de la BOE.

Les "numéros porte-bonheur" ont également attiré des enchères élevées, selon Spink & Sons. Deux billets de £5 avec des numéros de série se terminant par 88 et 888 ont été mis aux enchères pour 2 200 £ (2 800 $) et 2 400 £ (3 100 $).

Gregory Edmund, commissaire-priseur de Spink & Sons, a déclaré que les ventes montraient que "la collection de billets de banque gagne en popularité", même si "beaucoup de gens se passent de l'argent physique dans les transactions quotidiennes".

La famille royale britannique continue également d'attirer l'intérêt. "Les souvenirs de l'histoire royale sont autant recherchés en 2024 qu'ils l'ont jamais été", a déclaré Edmund à CNN.

L'argent recueilli sera reversé à 10 œuvres caritatives choisies par le personnel de la Banque d'Angleterre, notamment la WWF-UK, qui protège la faune, et le Trussell Trust, qui soutient les banques alimentaires. Les œuvres caritatives recevront chacune 91 400 £ (116 900 $).

"Chaque œuvre caritative accomplit un travail incroyable et les fonds recueillis auront un impact positif sur les gens dans tout le Royaume-Uni", a déclaré Sarah John, directrice exécutive de la banque à la BOE.

Selon la banque centrale, il y a plus de 4,6 milliards de billets de £5, £10, £20 et £50 en circulation au Royaume-Uni, d'une valeur totale de plus de 82 milliards de £ (105 milliards de $).

Lorsque la BOE

Lire aussi: