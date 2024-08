- Les bijoux volés seront visibles à partir de mercredi au Green Vault.

Plus de quatre ans et demi après le vol de joyaux de la Green Vault historique de Dresde, les parties du butin rendues par les voleurs sont de retour dans la célèbre salle du Trésor de Saxe. Mardi, les Collections d'art de l'État de Saxe (SKD) ont présenté les pièces de joaillerie non restaurées dans leur vitrine d'origine dans la salle des Joyaux.

À l'occasion de l'ouverture du musée le lendemain, elles seront exposées au public. Les heures d'ouverture ont été prolongées. L'accès aux pièces reconstruites au rez-de-chaussée du Residenzschloss n'est possible qu'avec des billets à horaires fixes.

Toutefois, les joyaux rendus sont toujours dans l'état dans lequel les enquêteurs les ont trouvés peu avant Noël 2022 dans un cabinet d'avocats de Berlin : certains endommagés et incomplets. Ils sont des preuves dans des procédures pénales en cours et sont toujours sous le contrôle du tribunal régional de Dresde, leur état ne doit pas être modifié.

Vol spectaculaire en 2019

Le vol d'art du 25 novembre 2019 est considéré comme l'un des plus spectaculaires en Allemagne. Les voleurs se sont emparés de 21 pièces de joaillerie historiques uniques en leur genre, faites de diamants et de rubis, causant plus d'un million d'euros de dommages.

En mai 2023, cinq jeunes hommes de la famille Remmo de Berlin ont été condamnés à des peines de prison pour la casse et l'incendie d'une voiture d'évasion dans le garage souterrain d'un immeuble résidentiel et les systèmes de distribution d'énergie, le verdict est devenu définitif.

À la fin de l'audience, ils ont rendu la plupart du butin par l'intermédiaire de leurs avocats. Cependant, trois objets précieux avec de grandes pierres restent introuvables.

