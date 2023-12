Les bijoux précieux de la princesse iranienne aux yeux tristes

Son frère, Mohammad Reza Pahlavi, avait succédé à Reza Shah pendant une période de troubles politiques au début de la Seconde Guerre mondiale. D'abord marié à la princesse Fawzia d'Égypte, le souverain n'avait qu'une fille, Shahnaz, et un frère cadet, Ali Reza, pour lui succéder.

Lorsque son mariage avec Fawzia s'est soldé par un divorce, il était essentiel que le Shah se remarie pour assurer la succession de la Couronne et la stabilité du pays. Dès leur première rencontre à Londres, la princesse Shams est convaincue que la jeune Soraya est l'épouse dont son frère a besoin et elle l'invite à revenir avec elle à Téhéran.

Deux jours après son arrivée dans la capitale iranienne, Soraya est invitée à dîner avec la reine mère, Tadj ol-Molouk. Au cours du dîner, le Shah est annoncé. Le lendemain, le père de Soraya lui dit : "Le shah t'a beaucoup aimée. Es-tu prête à l'épouser ?"

Vingt-quatre heures plus tard, leurs fiançailles sont annoncées et Soraya, âgée de 18 ans, porte au doigt un magnifique diamant offert par le Shah.

Célébration et tragédie

Le mariage aurait dû suivre rapidement. Mais Soraya est clouée au lit pendant plusieurs semaines après avoir contracté la typhoïde. La légende raconte que le Shah lui apportait chaque jour un bijou qu'il déposait sur son oreiller. Le mariage a finalement lieu le 12 février 1951.

Après des semaines de maladie, l'événement s'avère une épreuve physique pour Soraya. Elle peut à peine se lever. Dehors, la neige tombe sur la ville. Le Shah ordonne l'installation de dizaines de brûleurs à bois dans son palais glacial, pour tenter d'alléger ses souffrances.

Jugeant cela insuffisant, le médecin de la cour prescrit à Soraya de porter un gilet de laine sous sa robe jusqu'au dernier moment. Elle met une paire de chaussettes en laine sous ses jupes. Christian Dior a été chargé de créer la robe de mariée, mais il l'a rendue trop grande et trop lourde pour Soraya. Les vingt mètres de soie blanche qui composent la robe sont surchargés de broderies et de strass dorés. Le résultat fut une robe de mariée pesant plus de 30 kilogrammes.

Quelques minutes avant la cérémonie, le Shah et l'un de ses assistants ont coupé aux ciseaux huit mètres de la traîne, afin de soulager Soraya d'une partie du poids. Soulagée, la nouvelle reine d'Iran peut tout juste rester debout lors de la réception qui suit la cérémonie religieuse.

Les premiers mois de mariage sont idylliques. Vivant dans une grande villa blanche qui ne ressemble pas vraiment à un palais, le Shah et son épouse vivent une romance de conte de fées. La famille impériale et le pays tout entier n'attendent qu'une chose : la naissance d'un héritier. Mais l'enfant ne vient pas.

Le drame de la vie privée du couple devient public en octobre 1954. Le 26 au soir, la reine mère donne un dîner familial au palais pour célébrer l'anniversaire du Shah. Quelques jours auparavant, le médecin de Soraya avait confirmé que ses espoirs de grossesse étaient infondés et que l'arrivée d'un héritier pourrait prendre des années.

Le Shah, déjà morose, s'est mis en colère lorsqu'on lui a annoncé que son frère cadet, le prince Ali Reza, le plus proche du trône, ne serait pas présent au dîner - il avait été retardé en quittant une partie de chasse dans les forêts bordant la mer Caspienne. Le lendemain, la famille impériale est plongée dans le chagrin lorsqu'elle apprend que l'avion qui ramenait le prince à Téhéran s'est écrasé.

Cette terrible nouvelle plonge la dynastie des Pahlavi et l'Iran dans la tourmente. Ali Reza a eu un fils, Patrick, à la suite d'une liaison avec une jeune Française, mais ses droits à la succession ne sont pas clairs. Le Shah d'Iran se retrouve dans une situation délicate : il est le seul souverain au monde à ne pas avoir d'héritier.

Dès lors, son mariage avec Soraya est condamné. Des pressions familiales et politiques s'exercent sur le jeune couple. Le Shah et son épouse décident que la seule solution au problème est de divorcer. La dissolution de leur mariage est dûment annoncée le 14 mars 1958.

Un nouveau départ glamour

Quelques-uns des diamants les plus célèbres au monde

Soraya quitte le pays et se réfugie en Suisse, où elle est la cible des paparazzis du monde entier. Ils la baptisent "la princesse aux yeux tristes". La générosité de son ex-mari lui permet de vivre un exil des plus confortables entre Rome, Munich et enfin Paris. Elle est invitée à toutes les fêtes et devient une icône de la jet set. Elle a même tourné un film, qui n'a pas connu un grand succès.

Quel que soit le lieu - un opéra de gala à Paris, une fête à Marbella, un bal à Saint-Moritz - elle faisait toujours une entrée remarquée, magnifiquement habillée mais un peu distante. Ses parures de diamants, rubis, saphirs et émeraudes étaient signées par les plus grands noms de la joaillerie : Cartier, Bulgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels.

Au début des années 1980, alors que la révolution islamique en Iran réduit ses revenus, Soraya décide de vendre un certain nombre de ses joyaux. Le plus beau d'entre eux, un collier de diamants signé Harry Winston, a été vendu aux enchères chez Christie's à Genève le 17 novembre 1988.

La princesse Soraya est décédée à Paris le 25 octobre 2001. Le Shah d'Iran était mort une vingtaine d'années plus tôt, au Caire. Elle ne l'a pas revu après qu'il ait été détrôné par la révolution. Son frère, Bijan, qui était son seul bienfaiteur, vivait à Munich.

Il s'est rendu à Paris pour les funérailles de sa sœur et c'est là qu'il est également décédé peu après, à la suite d'une crise cardiaque. Les biens de Soraya ont été vendus aux enchères quelques mois plus tard à Paris. Bien qu'il n'ait vécu que quelques jours de plus que Soraya, Bijan était l'héritier légal de ses biens.

Cependant, il n'avait pas d'héritier légal et l'ensemble de la succession de la princesse aux yeux tristes passa à l'État allemand.

"Christie's : The Jewellery Archives Revealed" de Vincent Meylan, publié par ACC Art Books, est maintenant disponible .

