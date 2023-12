Les Bidens se rendent à Sainte-Croix pour un dernier moment de détente avant une année 2024 qui s'annonce passionnante

C'est un lieu familier : les Biden ont passé des vacances dans les îles Vierges depuis plus d'une douzaine d'années, construisant une routine de journées de plage et de sorties de golf parmi les haies de bougainvilliers et les palmiers.

C'est à Sainte-Croix que M. Biden s'est échappé avec sa femme l'année dernière avant de prendre une décision définitive quant à sa candidature à la réélection, et où il s'est retiré en 2019 alors qu'il se préparait à affronter Donald Trump pour la première fois.

Cette année, Biden se préparera à nouveau à une élection - la dernière après plus de 50 ans de vie publique - tout en profitant des journées de 80 degrés et des alizés légers de l'île.

Cette escapade d'une semaine dans les îles Vierges clôturera une année qui a été marquée par des défis importants pour le président, notamment deux guerres à l'étranger, une baisse de sa cote de popularité et l'inquiétude des démocrates quant à l'affaiblissement de sa position politique à l'approche de l'échéance de 2024.

Il arrive le jour même où son plus haut diplomate et d'autres hauts fonctionnaires se trouvent au Mexique à la recherche de solutions diplomatiques à l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis, une question qui semble destinée à jouer un rôle central dans les élections de l'année prochaine.

Les législateurs continuent de marchander les demandes de financement de M. Biden pour l'Ukraine, Israël et la frontière, s'attirant ainsi les foudres de la Maison-Blanche qui a quitté Washington pour les fêtes sans approuver la nouvelle aide.

Malgré ces difficultés, il n'a jamais été question pour M. Biden de terminer l'année 2023 sous les tropiques, comme c'est la tradition depuis des années.

Les escapades présidentielles sont depuis longtemps un exercice d'équilibre entre le temps passé en famille et la gestion des crises. L'appareil présidentiel, composé d'assistants, d'équipements de communication et de sécurité, accompagne M. Biden partout où il se rend, y compris dans les Caraïbes.

Les vacances de M. Biden ont déjà été interrompues par les craintes d'une extension du conflit au Moyen-Orient. Le matin de Noël, à Camp David, il a été informé des attaques perpétrées contre une base américaine en Irak et a ensuite ordonné des frappes de représailles contre le groupe mandataire iranien responsable.

Mercredi, M. Biden a été rejoint sur Air Force One par son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a joué un rôle central dans la réponse américaine à la guerre entre Israël et le Hamas. M. Sullivan s'est rendu en Israël au début du mois pour s'entretenir avec de hauts responsables, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au sujet du passage à une phase de combat de moindre intensité à Gaza.

M. Sullivan a également accompagné M. Biden à Sainte-Croix l'année dernière, alors que la guerre en Ukraine entrait dans son dixième mois.

Les signes de l'entourage présidentiel étaient visibles à Sainte-Croix à l'approche de l'arrivée de Joe Biden : les avions de transport C-17 géants assis parmi les sauteurs de flaques d'eau à l'aéroport, les points de contrôle de sécurité temporaires parmi les fleurs le long de la route côtière tranquille, le nombre inhabituellement élevé de visiteurs en provenance de Washington.

Ces dernières années, Joe Biden s'est surtout retiré de Sainte-Croix pour passer du temps dans une maison isolée appartenant à Bill et Connie Neville, que la Maison-Blanche a décrits comme des amis de Joe Biden. Ils sont également des donateurs du parti démocrate.

En 2022, M. Biden n'était accompagné que de la première dame et de deux de ses petits-enfants, Hunter et Natalie, qui sont les enfants de Beau, le fils décédé du président.

Lors de leurs visites dans les années qui ont suivi le mandat de M. Biden en tant que vice-président, lorsque son dispositif de sécurité s'est réduit et que la normalité est revenue dans leur routine quotidienne, le premier couple a pu être aperçu dans l'île à l'occasion, pratiquement sans entourage, conduisant lui-même sur les routes bordées de fleurs dans une berline Toyota de location.

M. Biden est sorti pour jouer au golf au Buccaneer Resort, un parcours par 70 décrit comme "difficile, mais très jouable" sur le site Internet de l'établissement.

Il a également dîné à l'occasion, notamment l'année dernière dans l'un des meilleurs restaurants de l'île.

Après avoir émergé avec deux de ses petits-enfants, les journalistes l'ont interrogé sur ses projets pour 2024.

"Il a demandé en plaisantant s'il y avait des élections en vue, avant de prédire que 2023 serait une année très difficile : "2023 sera une bonne année".

La loyauté de Joe Biden à l'égard de Sainte-Croix, un territoire américain, a été la plus médiatisée de tous les hommes politiques américains au cours de l'histoire récente. Avant la visite de M. Biden en 2022, aucun président américain en exercice ne s'était rendu à Sainte-Croix depuis l'arrivée de Harry S. Truman à bord de son yacht, l'USS Williamsburg, en 1948.

En 1997, le président Bill Clinton s'était rendu sur l'île voisine de Saint-Thomas, une autre des îles Vierges américaines, pour ses vacances d'hiver, affrétant un catamaran avec sa famille et faisant de la plongée avec sa fille Chelsea.

Une chose que M. Biden ne trouvera pas à Sainte-Croix : des votes pour sa réélection. Les résidents de ce territoire organisé et non incorporé ne peuvent pas voter aux élections présidentielles américaines.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com