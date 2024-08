Les bêtises de Stefan Raab, dont Regina Halmich couvre le sujet.

Depuis qu'il a été confirmé qu'elle affronterait à nouveau Stefan Raab, l'ex-championne Regina Halmich s'entraîne dur. Elle ignore dans quelle forme se trouve son adversaire, mais il ne peut pas s'attendre à de la clémence de la part de l'artiste combattante.

Halmich, maintenant 47 ans, a déjà affronté Raab par le passé, et elle est prête pour leur remake dans environ un mois, comme elle l'a mentionné dans une interview. Le divertissant de 57 ans ne aura pas la tâche facile dans son retour à la fois à la télévision et à la boxe. "Il n'y aura pas de quartier cette fois-ci", a déclaré Halmich dans le magazine "Gala", diffusé aujourd'hui à 17h45 sur RTL et RTL+.

"Je suis renaissance", avait déjà déclaré Halmich en juin sur "Antenne Bayern's Sunday breakfast show". "J'ai rencontré ma mère récemment, et elle m'a dit : 'Regina, la flamme brûle à nouveau'", se souvient-elle. Cependant, elle n'a pas l'intention de revenir à la boxe de manière permanente : "Je dois raccrocher mes gants après le 14 septembre. Il est temps de prendre ma retraite, car le désir de se battre à nouveau est trop fort, et c'est difficile pour le moment".

Depuis le match télévisé prévu mi-septembre, Halmich s'entraîne sans relâche. Et elle en aura peut-être besoin, car elle a été informée que Raab sera également en grande forme. L'ancienne sensation de ProSieben, qui a pratiquement pris sa retraite de la scène il y a presque une décennie, est supposée travailler avec plusieurs entraîneurs.

"Je ne l'ai même pas vu en direct une seule fois, et je pense que c'est intentionnel", explique Halmich. "Ce sont les jeux mentaux qu'il joue déjà. Il ne se révélera pas à moi tant que nous ne serons pas tous les deux dans le ring". Leur troisième match télévisé, prévu pour le 14 septembre à Düsseldorf, sera diffusé par RTL et RTL+. Elton, le partenaire de longue date de Raab, sera l'hôte de l'événement.

