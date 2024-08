- Les besoins en papier du ministère légèrement inférieurs - les coûts plus élevés

La consommation de papier de l'État hessois a légèrement diminué par rapport à l'année précédente. Au total, les ministères de l'État et leurs domaines subordonnés ont commandé environ 298,36 millions de feuilles de papier copieur en 2023, comme le révèle une enquête parlementaire de la faction FDP au Parlement régional. En 2022, il s'élevait encore à 331,998 millions de feuilles de papier. Les coûts des commandes de papier en 2023 se sont élevés à environ 2,031 millions d'euros, soit plus qu'en 2022 (environ 1,659 million d'euros).

Le gouvernement de l'État est conscient de sa responsabilité en matière de gestion économe des ressources en papier et accorde également une plus grande importance à la réduction de la consommation de papier pour des raisons environnementales, a expliqué le ministre des Finances du Land d'Hesse, Alexander Lorz (CDU). Cependant, il convient également de prendre en compte les conditions-cadres juridiques fédérales, qui prévoient la création de documents sous forme écrite sur papier, notamment lorsqu'il n'y a pas de consentement à la transmission de données.

Baisse de la consommation de papier grâce à la numérisation

Avant tout, l'administration publique contribue à une consommation de papier plus faible grâce à la numérisation en cours, a déclaré Lorz. Il a notamment mentionné l'introduction d'un nouveau système de gestion de documents pour la gestion électronique des dossiers, la numérisation des processus de travail et de coordination, l'équipement en matériel et logiciels des employés, ainsi que le dossier électronique dans la justice et la possibilité de déposer des déclarations d'impôt électroniquement sans formulaire papier.

D'un autre côté, le porte-parole numérique de la faction FDP, Oliver Stirböck, a critiqué la consommation de papier encore élevée du gouvernement de l'État. "Si l'empilement de papier était un sport olympique - le gouvernement de l'État d'Hesse serait solidement sur la voie des médailles. Il a consommé presque autant de papier que 100 tours Eiffel l'année dernière", a déclaré Stirböck. Bien que la consommation ait légèrement diminué par rapport à l'année précédente, "cela ne peut pas masquer le fait qu'elle reste un fardeau écologique et économique". Il s'agit également "de la preuve que la numérisation ne peut pas continuer à ce rythme de tortue". Les réglementations qui prescrivent encore le papier doivent être abolies.

Le ministre des Finances d'Hesse, Alexander Lorz, reconnaît l'importance du rôle du gouvernement dans la gestion efficace des ressources en papier, en tenant compte à la fois des préoccupations environnementales et des cadres juridiques fédéraux. Malgré les progrès de la numérisation, le gouvernement de l'État continue de commander une quantité importante de papier à des fins réglementaires.

Lire aussi: