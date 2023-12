Les Beatles ont réalisé une peinture ensemble lors d'une tournée au Japon. Aujourd'hui, il est mis aux enchères

Les Beatles étaient au milieu d'une tournée qui les a amenés à donner cinq concerts en seulement trois jours dans la célèbre arène japonaise du Nippon Budokan - mais lorsqu'ils ne se produisaient pas, ils étaient retranchés dans la suite présidentielle du Tokyo Hilton pour créer une œuvre d'art connue sous le nom de "Images of a Woman" (Images d'une femme).

Ce tableau, que certains experts considèrent comme la seule œuvre d'art réalisée conjointement par les quatre Beatles (ou du moins signée par les quatre), sera mis en vente à la maison de vente aux enchères Christie's à New York le 1er février.

"Images of a Woman" est estimé entre 400 000 et 600 000 dollars et "cristallise un moment magique de l'histoire des Beatles", a déclaré Casey Rogers, spécialiste de Christie's, lors d'un entretien téléphonique.

"C'est tellement rare d'avoir une œuvre sur papier en dehors de leur catalogue musical qui soit une relique physique, un objet tangible avec des contributions des quatre Beatles", a-t-elle déclaré à propos de la peinture de 21,5 x 31 pouces.

"C'est un souvenir, une œuvre d'art, qui s'adresse probablement à un échantillon beaucoup plus large de collectionneurs... C'est une merveilleuse histoire".

L'histoire raconte que les Fab Four ont passé une centaine d'heures au Japon pendant leur tournée de 1966.

En dehors des concerts (et à l'exception de deux occasions où Paul McCartney et John Lennon sont sortis avec des membres de leur entourage pour faire du tourisme à Tokyo), le groupe est resté enfermé dans sa chambre d'hôtel à la demande des autorités locales qui s'inquiétaient de sa sécurité. La visite du groupe dans le pays a attiré à la fois des fans enthousiastes et des manifestants - des menaces ont été proférées par des nationalistes japonais, dont certains étaient furieux de voir un groupe de rock occidental jouer dans une arène considérée comme le foyer spirituel des arts martiaux.

Selon le communiqué de presse de Christie's, un visiteur leur a offert du matériel artistique. Le groupe s'est rapidement retrouvé autour d'une table, avec une feuille vierge de papier d'art japonais au milieu et une lampe à peu près centrée au-dessus. Chaque Beatle s'assoit dans un coin et peint quelque chose de différent. Les enregistrements de l'album qui deviendra "Revolver" sont diffusés en arrière-plan.

Le photographe Robert Whitaker, représenté par le manager du groupe, Brian Epstein, était sur place pour immortaliser le groupe au travail. "Je ne les ai jamais vus aussi calmes et satisfaits qu'à ce moment-là", a-t-il observé, selon le communiqué de Christie's.

Les Beatles n'étaient pas étrangers à l'art visuel. Lennon a fréquenté une école d'art et McCartney a également étudié le sujet. George Harrison et Ringo Starr dessinaient tous deux "souvent et avec beaucoup de talent", ajoute le communiqué de presse de Christie's.

Chaque coin du tableau reflète une touche personnelle, avec une grande variété de formes, de couleurs et même de peintures utilisées. La partie de Harrison, qui utilise des coups de pinceau plus sombres et plus agressifs, semble s'étendre le plus loin de son coin, tandis que la partie de Starr est plus petite et plus caricaturale. Selon Christie's, Lennon et McCartney ont principalement travaillé à l'acrylique, tandis que Harrison et Starr se sont davantage appuyés sur l'aquarelle.

Au centre, à l'emplacement de la lampe, se trouvent les signatures.

Les Beatles n'ont jamais donné de titre officiel à leur tableau, mais il a été connu sous le nom de "Images of a Woman" à la fin des années 1980, lorsqu'un journaliste japonais a cru voir des organes génitaux féminins dans le quadrant de Paul.

"Tout est dans l'œil de celui qui regarde, n'est-ce pas ? a déclaré M. Rogers. "Ce n'était pas nécessairement l'intention de la peinture au moment où elle a été réalisée. Je pense que c'était plus fluide, plus libre et que les membres s'exprimaient eux-mêmes.

"Il est très intéressant de constater qu'il a fait l'objet d'autres interprétations au fil du temps et qu'il continuera probablement de faire l'objet d'autres interprétations.

Une fois achevée, la peinture a été acquise par Tetsusaburo Shimoyama, un cadre de l'industrie du divertissement qui était à l'époque président du fan club des Beatles de Tokyo. En 1989, il a été acheté par le propriétaire d'un magasin de disques Takao Nishino, a rapporté The Atlantic en 2012, lorsque Nishino a à son tour mis "Images of a Woman" aux enchères. (Nishino avait, pendant quelques années, stocké l'œuvre sous un lit, a noté le magazine).

Après avoir décidé de se séparer du tableau, Nishino a déclaré à The Atlantic : "À l'origine, je pensais qu'il valait mieux le conserver en tant que pièce du patrimoine culturel japonais ; il n'a jamais quitté le sol japonais en 46 ans. Mais le phénomène des Beatles était et reste un phénomène mondial".

L'attrait durable des Beatles

La Beatlemania s'est poursuivie au cours des décennies qui ont suivi la séparation du groupe et, comme le note Rogers, "ils ne cessent de faire la une des journaux". L'intérêt pour la musique du groupe, la vie de ses membres et leur contribution à la culture pop jouent un rôle important dans leur attrait "éternel", a-t-elle déclaré.

"Nous les voyons même dans l'actualité pas plus tard que le mois dernier, avec l'aide de l'intelligence artificielle", a-t-elle déclaré, faisant allusion à la sortie de "Now and Then", une chanson longtemps restée inachevée et désormais complétée grâce à l'intelligence artificielle.

"Images of a Woman" fera partie de la "vente exceptionnelle" de Christie's, une vente aux enchères annuelle qui se tient à New York, Londres et Paris.

"Il s'agit d'objets rares, souvent uniques et d'une importance historique, qui relèvent du chef-d'œuvre", a déclaré M. Rogers, qui a précisé que le tableau des Beatles sera mis aux enchères aux côtés d'autres souvenirs du rock and roll, d'œuvres d'art, d'objets liés au sport et bien d'autres encore.

Bien qu'elle ne soit pas largement célébrée, ni même connue, "Images of a Woman" est le résultat unique d'un moment particulier de la carrière du groupe. À la fin du mois d'août 1966, moins de deux mois après avoir quitté le Japon, les Beatles ont donné leur dernier concert - à l'exception d'un concert sur un toit en 1969 - au Candlestick Park de San Francisco, mettant ainsi fin aux tournées rigoureuses et se concentrant sur le travail en studio.

"Je pense que ('Images of a Woman') reflète vraiment ces 100 heures qu'ils ont passées ensemble... probablement l'une des dernières occasions de s'asseoir ensemble, de réfléchir, de ne pas avoir d'emploi du temps qui les obligeait à se rendre ailleurs qu'au Budokan pour leurs concerts", a déclaré Rogers.

"Et peut-être qu'en même temps, c'était une libération pendant cette période d'enfermement", a-t-elle fait remarquer. "C'était pour eux un formidable exutoire créatif.

Source: edition.cnn.com