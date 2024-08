- Les battements cardiaques irréguliers: le pays finance des défibrillateurs externes automatisés

En Thuringe, les petites municipalités comptant moins de 1 000 habitants reçoivent une subvention de l'État pour acheter des DEA (Défibrillateurs automatisés externes), ce qui aide en cas de problèmes cardiaques critiques. Cette année, le ministère de la Santé a autorisé 210 000 euros pour ce projet. Au total, 170 demandes ont été soumises, dont 120 ont été approuvées. Selon le ministère, le fonds DEA de l'État, utilisé pour gérer les troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels tels que la fibrillation ventriculaire et le flutter ventriculaire, s'élève à 339 000 euros cette année.

Les DEA sont conçus pour relancer le cœur grâce à des impulsions électriques puissantes. Il est crucial que ces appareils soient facilement accessibles et utilisables par des personnes non médicales sans formation professionnelle. Avec la chaleur croissante et les problèmes de santé correspondants, rendre ces appareils largement accessibles n'est pas seulement bénéfique pour les personnes âgées et les patients cardiaques, selon la ministre de la Santé Heike Werner (Parti de gauche).

L'État prendra en charge 80 % du coût d'achat, jusqu'à un maximum de 2 000 euros. Les demandes doivent être soumises et traitées par le Bureau de l'administration de l'État de Thuringe. La date limite pour les demandes est le 31 août.

En situation d'urgence, avoir un DEA facilement accessible peut être crucial pour sauver des vies. Malgré les problèmes de santé croissants pendant la chaleur estivale, les DEA ne sont pas seulement essentiels pour les personnes âgées ou les patients cardiaques, mais pour toute personne confrontée à un arrêt cardiaque.

Lire aussi: