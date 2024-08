Les basketteurs américains obtiennent leur dernière médaille d'or - le record olympique allemand est historiquement mauvais

À Paris, la décision finale des médailles des Jeux olympiques est tombée : Les États-Unis remportent la finale de basket-ball féminin - et décrochent l'or face à la nation hôte, la France. Le bilan olympique allemand est globalement décevant.

L'équipe féminine de basket-ball des États-Unis remporte la dernière médaille d'or des Jeux olympiques de Paris. L'équipe américaine a remporté le match de finale du tournoi dramatique contre les Français 67:66. C'est la huitième victoire consécutive de l'équipe féminine de basket-ball des États-Unis aux Jeux olympiques. Avec la Chine, les États-Unis remportent le plus de médailles d'or des Jeux de Paris (40). La France termine les Jeux à la cinquième place du tableau des médailles, avec 16 ors.

Pendant ce temps, l'équipe allemande continue la tendance négative des Jeux olympiques de Paris. Si les athlètes peuvent célébrer quelques médailles d'or supplémentaires, le bilan global reste historiquement faible. Après les décisions finales, l'Allemagne se classe dixième du tableau des médailles, le pire résultat depuis 1952.

Le total de 33 médailles est également le plus faible depuis la réunification, l'Allemagne ayant remporté 37 médailles à Tokyo 2021. Cependant, il y avait plus de raisons de célébrer les médailles d'or cette fois-ci : douze victoires olympiques, contre dix au Japon.

"Nous avons commencé ces Jeux avec un objectif différent", a déclaré Olaf Tabor, directeur des sports de performance du Comité olympique allemand, samedi. "De nombreux quatrième et cinquième places sont le signe de performances solides, mais cela fait quand même mal, nous avons laissé quelques médailles sur la table." Cependant, il a vu "des performances excellentes, même de classe mondiale, dans presque tous les sports".

L'Allemagne parvient à peine à atteindre le top 10 du classement des nations. À long terme, however, l'objectif est de remonter. "La cinquième place" est ce que vise Tabor pour les prochains Jeux d'été, mais cela nécessitera des progrès clairs dans la mise en place d'une agence sportive. Cela, a-t-il insisté, est "une étape nécessaire" pour une promotion plus efficace des sports de haut niveau.

Les sports les plus réussis ont été l'équitation (cinq médailles, quatre or) et le canoë (six médailles, deux or). L'équipe allemande a également mieux performé que la dernière fois dans les sports olympiques clés de l'athlétisme et de la natation. Décevants, cependant, ont été les résultats des escrimeurs, lutteurs, véliplanchistes et tireurs, qui sont rentrés chez eux sans médaille. La Fédération allemande de cyclisme (BDR) a également déçu en ne remportant que deux médailles.

