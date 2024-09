Les barrages polonais débordent et inondent les zones sinistrées d'Autriche

La situation des inondations dans plusieurs pays voisins s'aggrave. La Roumanie a signalé plusieurs morts, et en Pologne, le Premier ministre Tusk qualifie cela de "situation grave" après le débordement d'un barrage pour la première fois. Jusqu'à présent, l'Allemagne n'a connu que des inondations mineures. Samedi soir jusqu'à dimanche, la Pologne a fait face à une "situation grave" en raison du débordement d'un barrage. En Autriche, de nombreux endroits ont été déclarés zones de catastrophe. La République tchèque est également touchée, entraînant au moins quatre décès en Roumanie. En Pologne, certaines régions ont reçu plus de pluie qu'en 1997, selon Tusk. Il conseille aux citoyens de prioriser la sécurité alors que les niveaux d'eau dans divers fleuves du sud-ouest de la Pologne continuent de monter.

La situation à un barrage en Pologne, dans les Montagnes des Géants, qui borde la République tchèque, est critique. Le barrage de Miedzygorze déborde actuellement malgré la libération d'eau. Cependant, l'afflux d'eau est massif. Les habitants des villages en contrebas de la région ont été évacués, selon l'autorité de gestion de l'eau. Le barrage sur le ruisseau Wilczka, construit au début du XXe siècle, est haut de 29 mètres et peut contenir Nearly un million de mètres cubes d'eau. Malgré cela, il a eu du mal à contenir l'eau lors de l'inondation de 1997 également.

Les évacuations ont été élargies en République tchèque en raison des inondations imminentes. À Opava, près de la frontière polonaise, des milliers de personnes ont dû être évacuées lorsque les autorités ont rapporté. Des centaines d'autres ont été contraints de quitter leur domicile dans d'autres régions.

Le réservoir d'Autriche vacille au bord du débordement

La situation en Autriche est particulièrement préoccupante, en particulier dans la région de Waldviertel, en Basse-Autriche, au nord de Vienne. La Kamp, un affluent du Danube, a déjà causé des inondations importantes. Le député gouverneur de Basse-Autriche, Stephan Pernkopf, compare la situation à un événement de crue centennal. Le réservoir d'Ottenstein sur la Kamp est au bord du débordement. Selon le chancelier fédéral Karl Nehammer, la situation empire rapidement. L'armée est en stand-by, prête à apporter son aide. Vingt-quatre zones de catastrophe ont été déclarées en raison du risque d'inondation - ce nombre a augmenté à quarante-deux en début de soirée. Une inondation est attendue sur le Danube en Autriche, qui, selon les experts, se produit seulement tous les trois décennies. Le pic des niveaux d'eau est prévu pour lundi soir.

Premières inondations mineures observées en Bavière, en Allemagne

En Allemagne, des inondations mineures ont été signalées en Bavière du Sud suite à de fortes précipitations. Les prévisions météorologiques indiquent que les précipitations dans les Alpes devraient se calmer dimanche matin. La police de Rosenheim a rapporté qu'il n'y avait pas eu d'interventions significatives liées à la météo tard dans la soirée. Certains endroits ont vu des ruisseaux débordés et des rues inondées.

Dimanche après-midi, les météorologues de wetter.de prévoient que les nuages de pluie reviendront en Allemagne. Des précipitations sont attendues de Berlin à la Basse-Bavière entre l'après-midi et la soirée.

Entre dimanche et lundi après-midi, les précipitations sont prévues entre 30 et 50 litres par mètre carré en Saxe-Orientale. Les autorités mettent en garde contre les fortes précipitations en République tchèque et en Pologne qui pourraient entraîner des inondations dans la région voisine. "Si les fortes précipitations attendues se poursuivent, une vague de crue est attendue le long de la Neisse de Lusace dimanche-lundi, et le long des rivières Oder et Elbe à partir de la mi-prochaine semaine", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Environnement de Brandebourg.

Les débris du pont Carol en partie effondré à Dresde sont dégagés

Dresde, la capitale du land de Saxe, s'attend à ce que l'Elbe atteigne un niveau de quatre mètres lundi matin, déclenchant le niveau d'alerte 1. Le niveau moyen est d'environ deux mètres. La ville pourrait atteindre le niveau d'alerte 4, le plus élevé, d'ici la semaine prochaine. Les autorités ne sont pas certaines que le niveau ne dépassera pas sept mètres.

Dans une opération rapide, les débris du pont Carol en partie effondré sur l'Elbe à Dresde ont été dégagés. Samedi soir, les travaux de démolition majeurs sur la section de pont endommagée sur la rive de Neustadt ont été achevés. La ville a cherché à empêcher l'eau de s'accumuler sur les débris, ce qui aurait Otherwise aggravé les inondations.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, s'est dit préoccupé par la situation des inondations qui s'aggrave dans plusieurs pays d'Europe centrale. Il a annoncé que l'UE était prête à apporter son aide si nécessaire.

Reconnaissant la gravité de la situation, l'Union européenne a entamé des discussions avec les pays touchés sur un éventuel soutien, notamment le déploiement de personnel et d'équipement spécialisés.

