Les Barcelona Femení réalisent une saison parfaite sans précédent (30-0)

Pour le Barcelona Femení, cependant, 30 s'est avéré être un chiffre parfait puisqu'il est entré dans l'histoire dimanche avec une victoire 2-1 sur l'Atlético Madrid, achevant ainsi une campagne de championnat parfaite comprenant 30 victoires en 30 matches. C'est la première équipe à réaliser cet exploit dans la Primera Liga Iberdrola.

La domination duBarça sur le championnat a été soulignée par sa différence de buts, puisqu'il a marqué 148 buts au cours de la saison, soit une moyenne de 4,93 buts par match, et n'en a encaissé que 11, soit une moyenne de 0,36 par match.

Le trophée du championnat était déjà acquis depuis six journées, mais la promesse d'une saison historique et le départ à la retraite de la légende du club, Melanie Serrano, lors de sa 517e apparition, ont créé une atmosphère chargée d'émotion à l'Estadí Johan Cruyff.

Le Barça a ouvert le score à la 11e minute sur un corner de María León qui a trouvé Irene Paredes, dont la tête a trouvé le chemin du fond des filets.

Lorsque Aitana Bonmatí a marqué à la 23e minute, donnant aux Blaugrana une avance de 2-0, il semblait que son équipe se dirigeait vers la victoire. Le carton rouge infligé à la défenseuse centrale de l'Atlético, Merel van Dongen, après deux cartons, ne faisait que renforcer l'avantage du Barça.

Un but d'Amanda Sampedro a toutefois permis à l'Atlético de revenir dans la course et Bonmatí a été expulsé pour un carton rouge pour le Barça, ce qui signifie que les deux équipes ont terminé le match avec 10 joueurs sur le terrain, bien que Barcelone ait finalement tenu bon pour remporter la victoire.

Ce n'est pas seulement sur le terrain que le Barça est entré dans l'histoire cette saison. Par deux fois, il a fait salle comble au Camp Nou, établissant ainsi des records mondiaux consécutifs pour l'affluence à un match de football féminin.

L'attaquante Asisat Oshoala a reçu le Soulier d'or après avoir marqué 20 buts en 19 matches de championnat. Elle est la première Nigériane à remporter ce prix.

L'exploit historique du FC Barcelone intervient avant la finale de la Ligue des champions qui se déroulera samedi à Turin contre Lyon.

Le club français était auparavant le champion incontesté d'Europe avec cinq titres consécutifs de la Ligue des champions avant d'être éliminé en quart de finale l'année dernière par le Paris Saint-Germain.

En l'absence de Lyon, Barcelone a remporté son premier titre de la Ligue des champions et cherche maintenant à obtenir sa première victoire consécutive.

Quatre jours après la finale de la Ligue des champions, les Blaugrana affronteront également le Real Madrid en demi-finale de la Copa de La Reina.

S'il parvient à remporter ces deux trophées, le FC Barcelone deviendra la deuxième équipe féminine de l'histoire à remporter deux triplés européens d'affilée.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com