Les ballerines de couleur renouvellent l'appel pour des pointes de toutes les couleurs

Mme Williams a déclaré que lorsqu'elle a dansé la danse de la fée Dragée, c'était la première fois qu'elle n'avait pas besoin d'enduire ses pointes roses de peinture ou de fond de teint pour qu'elles soient assorties à sa peau brune.

Cette pratique, connue dans le milieu de la danse sous le nom de "pancaking", est devenue un rituel laborieux pour les danseurs de couleur, car les tenues de ballet traditionnelles sont conçues pour s'harmoniser avec les teints clairs.

Bien que le ballet se soit diversifié et ait évolué au fil des décennies, de nombreuses ballerines de couleur ont encore du mal à trouver des pointes et des collants adaptés à leur teint.

Mme Williams a déclaré que le mois dernier, c'était la première fois en six décennies de danse qu'elle pouvait acheter des pointes marron - avec des rubans et des élastiques teints - correspondant à son teint.

Mme Williams a expliqué qu'elle n'aurait jamais pu imaginer acheter des pointes marron lorsqu'elle a commencé sa carrière dans les années 1960, parce qu'elle était la seule ballerine noire de sa compagnie.

"Nous n'étions pas acceptées dans les classes de ballet et il y avait peu de chorégraphes", a-t-elle déclaré, ajoutant que si sa présence était remarquable, sa tenue l'était tout autant.

"Mon professeur a mentionné par hasard que nous portions des collants roses parce que les collants et les chaussures étaient censés être assortis à notre couleur de peau", se souvient Mme Williams. J'ai réfléchi lorsqu'elle a dit cela parce que je me suis dit : "Eh bien, notre peau n'est pas rose". Et je ne l'ai jamais oublié."

Dans le ballet, les pointes sont censées être le prolongement des lignes du danseur, ou l'illusion d'une longueur allant de la tête aux orteils.

Sur la peau noire, les pointes roses européennes traditionnelles brisent ces lignes au niveau de la cheville, créant une disharmonie alors que l'effet recherché est la grâce. Le ballet est aussi traditionnellement uniforme, ce qui a conduit certains directeurs de compagnies à faire porter aux danseurs de couleur des collants roses pour qu'ils se fondent dans la masse de la compagnie, majoritairement blanche.

Bien que certaines marques de vêtements de danse aient commencé à vendre des gammes de nuances de pointes en 2020, de nombreuses ballerines de couleur continuent à "crêper" leurs chaussures.

Dans un récent TikTok qui a reçu plus d'un million de likes, Misty Copeland, première danseuse étoile noire de l'American Ballet Theatre, a montré comment elle avait crêpé une paire de pointes rose layette avec une éponge et un flacon de fond de teint de pharmacie.

Malgré sa célébrité, Mme Copeland a expliqué qu'elle se sentait exclue en raison de l'absence de chaussures de ballet assorties à sa couleur de peau.

En septembre, elle a lancé une pétition intitulée "Let's Make a Pointe !" pour encourager Apple à fournir différentes nuances de son emoji chaussure de pointe, écrivant que l'absence de nuances assorties dans l'emoji - et dans la vie réelle - était un "rappel constant des façons subtiles dont les danseurs de couleur n'ont pas été inclus".

Cortney Taylor Key, une ballerine noire et enseignante à la Fondation Misty Copeland, a déclaré à CNN qu'elle avait étudié la danse classique à l'école des arts de l'université de Caroline du Nord et qu'elle avait dansé avec des collants roses.

"Je ne m'étais pas encore réveillée", a déclaré Taylor Key. "Ce n'est que lorsque j'ai obtenu mon diplôme que je me suis aventurée à New York et que j'ai pu voir le Dance Theatre of Harlem et que j'ai vu [des collants de couleur chair] et que j'ai compris.

Le Dance Theatre of Harlem, connu pour être la première compagnie de ballet classique noire, a présenté pour la première fois des collants de couleur chair en 1974, sous la direction de son fondateur, Arthur Mitchell.

"Aucune somme d'argent ne me ferait manquer de respect à Arthur Mitchell" en portant des collants roses, a déclaré Taylor Key. "Si cela ne tenait qu'à moi, je brûlerais toutes les paires de collants roses que je pourrais porter, parce que le rose européen est une tradition et qu'elle peut changer.

Taylor Key a déclaré qu'elle appréciait les nouveaux choix de teintes pour les pointes et les vêtements de danse que certaines entreprises ont mis à disposition, mais qu'elle continuait à crêper ses chaussures pour qu'elles correspondent mieux à son propre teint de peau.

"J'ai appris le crêpage auprès de mes sœurs DTH à Harlem, d'où je viens, et pour moi, c'était vraiment un rite de passage, mais je comprends que c'est aussi frustrant... de devoir le faire, c'est fastidieux", a-t-elle déclaré.

Le processus peut prendre plusieurs heures et le coût des fournitures s'additionne. Les chaussures de pointe, qui coûtent généralement plus de 100 dollars, ne durent qu'une dizaine d'heures de danse, selon Taylor Key. Le maquillage fait que les chaussures meurent, ou s'usent, plus rapidement, a-t-elle ajouté.

En raison du coût de la modification des chaussures, Taylor Key a déclaré qu'elle a passé une grande partie de sa carrière à danser sur des "chaussures mortes", ce qui a nui à ses performances.

Cependant, elle a reconnu que le domaine a fait des progrès, même si les nuances disponibles manquent d'options.

Taylor Key a déclaré que la pétition de Mme Copeland était "incroyablement et extrêmement nécessaire".

"C'est dommage que personne ne l'ait précédée, mais elle le mérite vraiment et ce qu'elle fait pour la communauté en ce moment .... Je ne pourrais pas être plus fière de travailler pour son organisation", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com