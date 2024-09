Les bailleurs de fonds américains gardent une attitude vigilante

Suite à une solide remontée la veille, les marchés actions américains ont réussi à se stabiliser, bien que l'enthousiasme des investisseurs soit resté modéré. Les regards sont toujours braqués sur les coûteuses actions technologiques.

Les inquiétudes concernant la croissance économique américaine persistent parmi les investisseurs de Wall Street. Mercredi, les indices américains ont fluctué autour de leurs niveaux de clôture précédents, évoluant légèrement au-dessus ou en dessous. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1 pour cent pour clôturer à 40 974 points. Dans le même temps, le Nasdaq, centré sur la technologie, a reculé de 0,3 pour cent pour atteindre 17 084 points. Le S&P 500, large indice boursier, a baissé de 0,2 pour cent, terminant à 5 520 points.

En raison de données économiques faibles, les indices ont enregistré mardi leur plus forte baisse quotidienne depuis début août. Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur l'emploi de vendredi, qui pourrait indiquer si la Fed va lancer son augmentation de taux d'intérêt attendue de demi ou quart de point. Cependant, Michael Brown, stratège en chef de la recherche chez Pepperstone, a déclaré que ce rapport était peu susceptible de calmer les préoccupations persistantes concernant la santé du marché de l'emploi américain.

Cette appréhension a été reflétée dans le rapport sur l'emploi de juillet du Département du Travail des États-Unis, qui a indiqué une baisse des ouvertures d'emplois (JOLTS) à un plus bas de 3,5 ans de 7,673 millions. Les parties prenantes du marché débattent de savoir si la baisse est suffisamment importante pour justifier une augmentation substantielle des taux d'intérêt. Les données faibles du secteur des services chinois ont également assombri l'humeur. Les prix du pétrole ont poursuivi leur baisse, le brut de Brent chutant de 1,9 pour cent à 72,38 dollars le baril, après une baisse de près de 5 pour cent mardi.

Nvidia plonge

Les actions du pionnier des puces AI, Nvidia, ont poursuivi leur série de pertes après une baisse de 10 pour cent, se clôturant finalement 1,7 pour cent en baisse. D'autres actions de puces telles que Micron, Broadcom et Qualcomm ont grimpé entre 0,8 et 1,3 pour cent. L'enthousiasme pour la croissance de la technologie AI a alimenté la hausse des actions cette année et a fait grimper les valorisations des entreprises de puces à des niveaux que certains analystes estiment surévalués. Depuis son pic du 18 juin, l'action Nvidia a perdu environ 20 pour cent de sa valeur. Les préoccupations concernant l'écrit

Lire aussi: