Les aviateurs ukrainiens terminent leur formation en France à 18h25.

17:24 Scholz Engagé avec Zelensky à New YorkLe chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son voyage à New York lundi. Des discussions sont prévues avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, selon des sources gouvernementales. Zelensky souhaite présenter un "Plan de Victoire Stratégique" pour la défense contre les agresseurs russes lors de son voyage aux États-Unis. Une rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington est prévue jeudi. "Nous cherchons à transmettre un message à New York selon lequel ce conflit, la guerre d'agression russe, est sous les projecteurs", a déclaré un haut responsable gouvernemental qui a préféré l'anonymat lors d'un point de presse concernant le voyage du chancelier.

16:58 Poutine Refuse l'invitation du MexiqueLe président russe Vladimir Poutine ne assistera pas à l'investiture du président mexicain Claudia Sheinbaum, selon le média en ligne "Ukrajinska Prawda". Le gouvernement mexicain avait invité Poutine, ce que confirme un porte-parole russe. Un représentant assistera à l'investiture à la place de Poutine. Aucun motif n'a été donné par le porte-parole. Previously, Poland had petitioned Mexico to detain Putin upon his arrival based on an International Criminal Court arrest warrant.

15:53 La Fédération russe des échecs s'oppose à CarlsenLe vice-président de la Fédération russe des échecs a exhorté le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen à rendre l'argent des prix des compétitions russes. Telecomasia.net rapporté cela sur son site Web. Carlsen avait précédemment suggéré que les joueurs russes et biélorusses participent aux tournois mondiaux sous un drapeau neutre. "Je rappelle à Carlsen ses débuts de carrière en Russie", déclare le vice-président Sergey Smagin. "Il est venu en Russie enfant, a participé à divers tournois et a gagné beaucoup d'argent ici. Avant de critiquer la Russie, il devrait d'abord rembourser ses dettes avec ces gains."

14:30 La Hongrie cherche à renforcer la coopération économique avec la RussieLe ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto plaide en faveur de l'expansion de la coopération économique avec la Russie dans les secteurs non touchés par les sanctions de l'Union européenne. Il a mentionné cela lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko, lors d'un forum économique entre les deux pays en Hongrie. Il a également réaffirmé que les sanctions de l'UE, selon le gouvernement hongrois, "s'avèrent inefficaces". La Hongrie est membre à la fois de l'UE et de l'OTAN. Les visites de membres du gouvernement russe dans ces pays sont rares depuis le début du conflit en Ukraine.

14:00 : Combattant américain tué par des soldats russes en UkraineUn citoyen américain qui a combattu pour les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a été torturé et assassiné par des soldats russes, selon les enquêteurs. Le Comité d'enquête a rapporté le crime, commis par trois soldats russes en avril. Un quatrième soldat est accusé d'avoir aidé à dissimuler le corps. Aucun mobile pour le crime n'a été révélé. Russell Bentley, également connu sous le nom de "Texas" ou "Donbass Cowboy", a rejoint les séparatistes pro-russes en Ukraine en 2014. Il a combattu aux côtés d'eux jusqu'en 2017 et est resté dans l'est de l'Ukraine.

13:56 Zelensky espère un rapide soutien de Biden pour son "Plan de Victoire"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère obtenir le soutien du président américain Joe Biden pour son plan pour mettre fin au conflit en Ukraine lors de sa visite prochaine à Washington. "J'espère sincèrement qu'il soutiendra ce plan", a déclaré Zelensky vendredi à Kyiv lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le "plan de victoire" nécessite des décisions rapides des alliés entre octobre et décembre, a-t-il déclaré. "Nous croyons que ce plan réussira", a ajouté Zelensky.

13:10 La Russie devrait reprendre le contrôle de la région de KurskLa Russie devrait reprendre le contrôle de la région de Kursk actuellement contrôlée par les troupes ukrainiennes, selon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. "Nos soldats se débrouillent bien, ils y arriveront. Le contrôle sera rétabli", a déclaré Peskov. Bien que la situation dans les territoires occupés russes soit actuellement difficile, elle s'améliorera bientôt en faveur de la Russie, a-t-il ajouté. Cependant, l'armée ne revealed pas leur stratégie publiquement, et Peskov n'a pas fourni de délai spécifique.

12:48 La Russie aurait pu être informée de l'offensive ukrainienne de KurskLes autorités et l'armée russes dans la région de Kursk pourraient avoir été averties d'une offensive ukrainienne imminente, selon un rapport du Guardian basé sur des documents russes prétendument découverts par l'armée ukrainienne lors de l'offensive de Kursk. Le Guardian n'a pas pu vérifier l'authenticité des documents, mais ils partagent les caractéristiques typiques des communications militaires russes authentiques. Les documents suggèrent des avertissements au sein des autorités et de l'armée russes concernant des avancées spécifiques de l'Ukraine sur le territoire russe, remontant à janvier 2024. Des mesures pour renforcer la défense frontalière ont reportedly été mises en place dès mi-mars. Cependant, des critiques étaient toujours formulées en juin concernant des unités ayant une force moyenne de seulement 60 à 70 pour cent et principalement composées de réservistes mal formés. Les unités ukrainiennes ont lancé une attaque surprise dans la région de Kursk début août.

L'Ukraine a presque complètement interdit l'utilisation du service en ligne Telegram aux employés du gouvernement, aux militaires, aux travailleurs du secteur de la sécurité et de la défense, ainsi qu'aux entreprises gérant des infrastructures critiques. Le Conseil de sécurité et de défense nationale a annoncé sur Facebook que l'installation et l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels de ces personnes étaient désormais interdites. Cette interdiction est motivée par "la sécurité nationale".

Raiffeisen Bank International (RBI) se défait de sa filiale biélorusse et se retire de ce marché. La banque autrichienne a annoncé avoir signé un accord pour vendre sa participation de 87,74 % à Soven 1 Holding Limited. Cette vente aura un impact significatif sur les résultats de la banque. Raiffeisen Bank International a déjà considérablement réduit ses activités en Russie en raison de la pression de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a émis une injonction provisoire empêchant RBI de vendre sa filiale bancaire en Russie.

La Commission européenne prévoit reportedly un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cela fait partie des plans du G7 pour fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) à l'aide de fonds provenant d'actifs étatiques russes gelés.

Entre-temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement annoncé une aide financière de jusqu'à 35 milliards d'euros sur son compte X.

Le gouvernement russe a mis en garde l'Occident contre le fait de fournir des armes à l'Ukraine capables de cibler des lieux situés en Russie. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, si cela se produit, la nature du conflit changera, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour le monde entier. Zakharova n'envisage pas de pourparlers potentiels avec les États-Unis pour le moment. Il n'y aura pas de rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue américain, Antony Blinken, lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, car "ils n'ont rien à discuter".

La Commission européenne a clarifié que l'expulsion obligatoire des citoyens ukrainiens de sexe masculin en âge de combattre n'était pas possible dans les pays de l'UE. Cela n'est pas permis par la directive sur la protection temporaire, selon la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. "Nous aiderons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine, et nous discuterons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens de la manière dont cela peut être accompli de la manière la plus efficace. Nous n'expulserons personne de l'UE", a-t-elle souligné. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, avait suggéré que les pays d'Europe de l'Ouest encouragent les hommes ukrainiens en âge de combattre à retourner en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrij Sybiha, aurait soutenu cette idée.

Le coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, Christian Freuding, a déclaré concernant la production d'armes de la Russie : "Nous voyons que la situation s'est détériorée pour les Russes pour maintenir le fonctionnement de leur industrie de défense avec ses approvisionnements en composants complexes, mais ils y parviennent encore. Ils y parviennent en trouvant des détours et en s'appuyant sur l'aide d'alliés comme la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que l'impact des sanctions soit manifeste, des talents subsistent pour "découvrir des brèches ou même des options d'évitement complètement légales".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un soutien supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant l'hiver alors qu'elle commence sa visite à Kyiv. "Ma huitième visite à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage commence et où la Russie continue d'attaquer l'infrastructure énergétique du pays", écrit-elle sur la plateforme de médias sociaux X. Elle a publié une photo de son arrivée à la gare de Kyiv. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts valeureux. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe. Des préparatifs pour l'hiver à la défense, et à l'adhésion à l'UE et aux progrès des prêts du G7."

Bruxelles envisage la suspension de la libre circulation pour les Géorgiens vers l'Union européenne. Un porte-parole de l'UE anonyme a déclaré à Politico que cela était dû à un recul démocratique sous la part

06:29 Visite de von der Leyen à Kyiv - Entretiens avec ZelenskyyLa Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Kyiv aujourd'hui. Le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a prévu des entretiens avec elle, portant sur les préparatifs hivernaux. "Les questions énergétiques sont clairement au centre des préoccupations", a déclaré Zelenskyy. Les discussions porteront également sur la situation sur le front, les livraisons d'armes, les projets de défense conjoints, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et l'aide financière supplémentaire pour la nation attaquée par la Russie.

05:32 L'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTANL'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN dirigé par les Pays-Bas. L'exercice, visant à tester les systèmes anti-drones, est en cours, selon le bureau de presse de l'OTAN. "Plus de 60 systèmes anti-drones et technologies telles que les capteurs, les systèmes drone à drone, les brouilleurs et les intercepteurs cyber ont été testés en direct", a déclaré l'alliance. La participation de l'Ukraine fait partie du plan d'action OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, convenu lors du sommet de juillet.

En Géorgie, une activiste transgenre, Kesaria Abramidze, a été tuée à coups de couteau dans son appartement peu après l'adoption d'une loi internationale sur les droits LGBTQ. Selon le ministère de l'Intérieur de Géorgie, Abramidze, connue comme mannequin, actrice et influenceuse, a été tuée avec plusieurs coups de couteau. Son petit ami a été arrêté en tant que principal suspect, inculpé de meurtre avec cruauté extrême et en raison du genre de la victime. Le meurtre a eu lieu un jour après l'adoption d'une loi sur les "valeurs familiales", critiquée par l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme comme une ingérence dans les droits LGBTQ.

Lufthansa étudie la possibilité d'interrompre sa liaison quotidienne entre Francfort et Pékin. Une décision est attendue en octobre. Un porte-parole a attribué cela à un "terrain de jeu inégal" pour les compagnies aériennes européennes par rapport à celles de la région qui bénéficient de coûts d'exploitation bas, de normes sociales insuffisantes et de grands investissements gouvernementaux dans l'aviation. De plus, ces compagnies aériennes peuvent toujours utiliser l'espace aérien russe, qui a été fermé aux compagnies aériennes européennes et américaines depuis l'introduction des sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine, les obligeant à faire le tour avec des coûts de carburant plus élevés.

ici. Les forces russes ont lancé des frappes aériennes sur un centre de soins pour personnes âgées et le réseau électrique de la ville ukrainienne de Sumy, entraînant au moins une mort civile. L'autorité de surveillance de l'ONU a déclaré que les attaques contre le réseau électrique ont probablement enfreint le droit international humanitaire. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que l'Ukraine pourrait connaître des coupures de courant représentant un tiers de la demande peak pendant les mois d'hiver critiques.

01:25 Plus de 1,18 million d'Ukrainiens en Allemagne

Le nombre de réfugiés en Allemagne a atteint un niveau record. Selon l'Office d'enregistrement des étrangers, le chiffre était d'environ 3,48 millions mi-2024, en augmentation de 60 000 par rapport à la fin de l'année précédente. C'est le plus haut niveau depuis les années 1950, selon NOZ, avec 1,18 million de ces réfugiés étant ukrainiens, soit une augmentation de 45 000 par rapport à l'année précédente. Le total comprend toutes les personnes, indépendamment de leur statut de résidence, des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus aux personnes tolérées.

Les politiques du SPD et des Verts affirment qu'il existe un accord dans la coalition du trafic lumineux pour suspendre le frein à l'endettement pour une aide extensive à l'Ukraine. Cependant, Christian Lindner, chef du FDP et ministre des Finances, ne partage pas cet avis : "Je n'ai connaissance d'aucun tel accord. Je n'aurais pas approuvé une telle résolution." Lindner affirme que bien que la situation en Ukraine soit grave, elle n'est pas considérée comme une urgence selon la loi fondamentale. "Pour l'Ukraine, nous travaillons avec notre aide bilatérale dans le cadre d'un programme de 50 milliards de dollars des nations du G7", ajoute-t-il.

La Bulgarie proposera la suspension des importations d'œufs d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles. Le ministre bulgare de l'Agriculture, Georgi Takhov, a annoncé cela, faisant état de tensions persistantes entre l'Ukraine et les États membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces tensions ont déjà entraîné des barrages-frontières, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

