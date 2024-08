Les aventuriers descendent à environ 1000 mètres jusqu'à la base du Cervin.

Deux alpinistes ont disparu lors de leur tentative d'escalade du Cervin. Leurs corps sans vie ont été identifiés sur la face nord de la montagne quelques jours après une inspection aérienne.

Deux aventuriers de la montagne ont connu une fin tragique sur le Cervin dans les Alpes suisses. Le duo a chuté de plus d'un kilomètre pour trouver la mort, selon les autorités du canton sud-occidental de Valais. Ils ont entamé leur ascension du Cervin par la voie Hörnligrat à l'aube un mercredi. Malheureusement, ils n'ont pas rejoint leur camp de base comme prévu, déclenchant une réponse d'urgence.

Un survol aérien par Air Zermatt a découvert les restes des deux alpinistes sur la face nord du Cervin. Le communiqué des autorités suggère que les raisons de leur mort seront explorées lors de l'enquête, et ils étaient tombés de plus d'un kilomètre. Le processus d'identification formelle des victimes et de détermination de leurs nationalités est toujours en cours.

La célèbre pyramide du Cervin, qui se trouve à la frontière suisse-italienne, est considérée comme un symbole suisse. Avec une hauteur impressionnante de 4 478 mètres, la montagne a été conquise pour la première fois en 1865. Bien que la voie Hörnligrat soit considérée comme la voie d'ascension la plus simple, elle reste un défi difficile en raison de la complexité de la navigation sur le terrain dangereux.

Les alpinistes en question tentaient de conquérir l'Alpe miraculeuse, le Cervin. Leur tragique disparition s'est produite lors de l'affrontement du défi de la voie Hörnligrat.

