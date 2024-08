- Les avantages de départ réclament la victoire pour Milan au début du Tour d'Allemagne

Jonathan Milan Triomphant à l'Inauguration du Tour d'Allemagne

Ravi, Jonathan Milan a célébré sa victoire quotidienne lors de l'inauguration du Tour d'Allemagne, prenant place dans le "hot seat", le siège réservé au coureur le plus rapide. Le jeune Italien de 23 ans a dominé la course depuis un spot légendaire, battant de justesse son coéquipier et précédent champion du monde Mads Pedersen du Danemark, et le Néerlandais Maikel Zijlaard.

"C'était très serré à l'arrivée, seulement une seconde d'écart", a déclaré Milan. "C'était crucial pour toute l'équipe, surtout avec la position de Mads", a-t-il ajouté en parlant de son coéquipier Pedersen. "Nous avons encore plusieurs étapes à venir, nous verrons qui est en meilleure forme", a-t-il conclu.

Steimle S'épanouit en Tant que Meilleur Allemand

Milan a remporté la première étape et endossé le nouveau maillot bleu de leader général. En mai, ce coureur polyvalent aux talents de sprinteur avait remporté trois étapes au Giro d'Italia.

Le favori et double champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna, a quant à lui terminé à une décevante 14e place. Jannik Steimle (28 ans), s'est démarqué en tant que meilleur coureur allemand en contre-la-montre, terminant septième.

Le Tour d'Allemagne Se Termine à Sarrebruck

Le parcours de 747,6 kilomètres mènera les cyclistes à travers Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen jusqu'à Sarrebruck. La course se terminera dimanche en Sarre. La troisième étape samedi, avec presque 211 kilomètres et un secteur difficile conçu pour une étape classique entre Schwäbisch Gmünd et Villingen-Schwenningen, est considérée comme la plus difficile de cette édition.

Bien que des stars comme le champion du Tour de France Tadej Pogacar ne soient pas présentes, des légendes du cyclisme comme le champion du monde danois Pedersen, Milan et Ganna ont commencé leur compétition dans la ville bavaroise.

Steinhauser: "Maintenant Plus Que Jamais!"

Georg Steinhauser a également attiré l'attention. Le jeune homme de 22 ans a surpris tout le monde en remportant la difficile 17e étape du Giro cette année. "Ecoutez, les gens ici en Allemagne commencent déjà à réaliser que j'ai gagné plus de reconnaissance. C'est génial, j'adore chaque moment", a déclaré Steinhauser.

Outre Steinhauser, l'attention se porte également sur les cyclistes allemands Georg Zimmermann d'Augsbourg et Simon Geschke, qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Ne pouvant compter sur son équipe française, Geschke représente une équipe nationale allemande. "Cela pourrait même être ma dernière course en Allemagne. Mon souhait est de participer au Münsterland Giro. Mais c'est incertain de savoir ce que mon équipe a prévu pour moi", a déclaré Geschke, vainqueur d'une étape du Tour de France 2015.

