- Les avancées militaires en Allemagne connaissent des retards importants.

L'Allemagne renforce ses mesures de sécurité en réponse aux actions hostiles de la Russie envers l'Ukraine, mais selon l'Institut Kiel pour l'Économie mondiale (IfW), ce processus se déroule à un rythme lent. Guntram Wolff de l'IfW a commenté : "La Russie émerge comme une menace pour la sécurité de plus en plus puissante pour l'OTAN. En même temps, nous faisons des progrès lents dans le renforcement militaire nécessaire pour la dissuasion."

Ce dont l'Europe a besoin, outre un fonds spécial, c'est d'une augmentation rapide et substantielle des dépenses de défense de l'Allemagne à au moins 2% de son PIB, a souligné Wolff. "Poursuivre comme d'habitude serait imprudent et négligent compte tenu de l'agression de la Russie." Actuellement, l'Allemagne atteint l'exigence de 2% de l'OTAN grâce à l'inclusion des allocations du fonds spécial pour la Bundeswehr.

Aperçu des acquisitions militaires

Le dernier "Rapport de Kiel" de l'institut reveals que les autorités allemandes remplacent à peine les armes expédiées en Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et de lanceurs d'obusiers d'artillerie mobiles ont même diminué. L'Allemagne n'a commencé à augmenter considérablement son budget de la défense qu'en 2023, avec des commandes d'environ 90 millions d'euros passées depuis lors. Le rapport enregistre toutes les acquisitions militaires allemandes accessibles au public depuis 2020.

Désarmement brutal et remilitarisation graduelle

Les stocks ont connu une tendance à la baisse au cours des 20 dernières années. En 2004, l'Allemagne comptait 434 avions de combat, 2 398 chars et 978 obusiers, mais en 2021, ces chiffres avaient chuté à 226 avions, 339 chars et 121 obusiers. Selon le rapport, il faudrait environ 15 ans pour atteindre le niveau de 2004 pour les avions de combat, environ 40 ans pour les chars et jusqu'en 2121 pour les obusiers, au rythme actuel des achats. Cela est dû au désarmement dramatique des dernières années et à la remilitarisation lente continue sous l'actuel gouvernement.

Le président de l'IfW Kiel : "La période de changement" n'est qu'un slogan

Le président de l'IfW Kiel, Moritz Schularick, a affirmé : "La 'période de changement' n'est pour l'instant qu'un slogan." La paix ne prévaudra que lorsque Moscou réalisera qu'elle ne peut pas triompher militairement dans une invasion européenne. Pour cela, l'Allemagne et l'Europe ont besoin de capacités militaires crédibles. Schularick a donc plaidé pour que l'Allemagne ait un "budget de défense adapté" d'au moins 100 milliards d'euros par an.

L'Union européenne, en tant que collective, devrait également augmenter ses dépenses de défense en réponse à l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Compte tenu des menaces croissantes de la Russie à l'encontre de l'OTAN, l'Union européenne doit suivre l'engagement de l'Allemagne pour renforcer ses mesures de sécurité, en garantissant une augmentation substantielle des budgets de la défense dans ses États membres.

