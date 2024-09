Les autorités vont révéler de nouveaux détails concernant la victime "Asie Doe" dans l'enquête sur la série d'homicides de Gilgo Beach

Le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, a déclaré qu'ils révéleront les derniers développements lors d'une conférence de presse, suite à un procès lié à l'affaire Heuermann.

Heuermann, ancien architecte de New York, a été arrêté en juillet 2023 et est actuellement accusé de meurtre, en lien avec la mort de six femmes originaires de différentes communautés de Long Island sur une période de trois décennies.

Les forces de l'ordre ont constamment cherché le responsable de cette série de meurtres mystérieux ciblant des femmes. Quatre de ces femmes, désormais connues sous le nom de "Gilgo Four", ont été découvertes avec des ceintures ou du ruban autour d'elles et enveloppées dans de la toile de jute le long d'une plage de Gilgo Beach, à Long Island, en 2010.

Heuermann a plaidé non coupable de toutes les accusations de meurtre et est actuellement détenu sans caution.

Selon les déclarations de l'avocat de Heuermann, Michael Brown, lors d'une conférence de presse en janvier, Heuermann continue de maintenir son innocence et attend de contester les allégations.

Au moins 11 ensembles de restes humains ont été trouvés dans le comté de Suffolk, à Long Island, dont ceux des femmes que Heuermann est censé avoir tuées.

Heuermann est accusé de la mort de Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor et Sandra Costilla.

Heuermann a été inculpé des meurtres de Barthelemy, Waterman et Costello après son arrestation en 2023, tandis que l'accusation concernant la mort de Brainard-Barnes lui a été notifiée en janvier. Cet été, les autorités ont annoncé des charges liées aux décès de Taylor et Costilla, invoquant de nouvelles découvertes issues de l'enquête approfondie.

Lors d'une audience en juin, le tribunal a été présenté à des preuves accablantes découvertes lors de l'enquête, notamment un plan détaillé élaboré détaillant les méthodes pour assassiner.

Un document Word, selon la demande de libération sous caution, aurait été créé par Heuermann sur son ordinateur portable en 2000 et modifié par la suite pendant plusieurs années. Ce document aurait détaillé comment se débarrasser des corps, éviter les captures et ne pas laisser de traces d'ADN, ainsi que la liste des fournitures essentielles nécessaires pour commettre des meurtres en série.

"C'était un plan froid et calculé utilisé par Heuermann pour cartographier méticuleusement ses meurtres avec une précision glaçante, avec l'intention de localiser ses victimes, les maîtriser et finalement mettre fin à leurs jours", a déclaré le procureur Ray Tierney lors d'une conférence de presse le mois dernier.

Selon la demande de libération sous caution, d'autres preuves ont également mis en évidence la collection importante de Heuermann de pornographie violente, de bondage et de torture, datant de 1994.

