Les autorités soupçonnent les auteurs de la fusillade de Birmingham, en Alabama, d'utiliser des "appareils de modification". Voici une explication de ce terme.

L'incident, ayant entraîné quatre décès et 17 blessures, représente la dernière vague de violence généralisée. Cette vague est principalement due à un composant mineur connu sous le nom de "dispositif de conversion", "interrupteur Glock" ou "sélecteur de tir automatique".

Quel que soit le terme utilisé, ces dispositifs ont la capacité de transformer un pistolet standard en une arme automatique complète. Leur prevalence a augmenté rapidement aux États-Unis, augmentant considérablement le nombre de victimes etadding to public and law enforcement concerns.

Dans un récent post Facebook, le maire de Birmingham, Randall Woodfin, a déclaré : "Les interrupteurs Glock sont la principale préoccupation en matière de sécurité dans notre ville et notre État".

Le chef de la police de Birmingham, Scott Thurmond, a qualifié les dispositifs de problème important, mentionnant que des enquêtes étaient en cours pour déterminer si les tireurs avaient utilisé un interrupteur ou une autre arme lors de l'incident.

Le tir de samedi a vu plusieurs individus discharging leurs armes à feu dans le district de divertissement animé de Birmingham, apparemment dans le cadre d'une "opération ciblée". Plusieurs passants sont devenus involontairement des victimes de la fusillade croisée. Aucune accusation n'a été portée, et les autorités ont proposé une récompense combinée de 100 000 dollars pour des informations sur les suspects.

"Les armes automatiques complètes n'ont pas leur place dans les rues de Birmingham ou des États-Unis", a affirmé Thurmond. "Elles sont extrêmement problématiques, causant de graves dommages en très peu de temps".

L'accent est mis sur un petit dispositif peu coûteux qui transforme un pistolet semi-automatique en une mitrailleuse illégale, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l'Alabama. Ce dispositif, métallique ou plastique, se fixe à l'arrière de l'arme à feu, permettant à l'utilisateur de basculer entre le tir semi-automatique et automatique, contournant l'obligation de tirer la gâchette à chaque fois.

En utilisant ces interrupteurs, les tireurs peuvent décharger un nombre considérable de munitions en peu de temps. La cadence de tir et le recul rendent l'ajustement précis difficile, entraînant involontairement des passants dans la fusillade croisée, comme cela semble avoir été le cas à Birmingham.

Les dispositifs sont considérés comme des armes automatiques en vertu de la loi fédérale et sont illégaux. Cependant, en raison de leur facilité de fabrication avec une imprimante 3D courante, les autorités rencontrent des difficultés pour enrayer leur production et leur diffusion.

L'utilisation de ces interrupteurs est devenue de plus en plus courante dans les fusillades de masse récemment. Les incidents de mitrailleuses sont passés de 400 en 2019 à 5 600 en 2021, selon une analyse de 2022 de CNN utilisant des données de ShotSpotter.

Les armes automatiques ont été liées à plusieurs attaques récentes, notamment une fusillade de masse à Sacramento, en Californie, qui a entraîné six décès et une douzaine de blessures, une fusillade dans une école à Washington, D.C., impliquant un sniper qui a tiré plus de 200 coups avec des fusils automatiques, blessant quatre personnes, et l'assassinat du policier de Houston William "Bill" Jeffrey lors d'une perquisition de mandat d'arrêt en 2021.

Initiatives pour lutter contre le problème

Différentes initiatives en Alabama et dans tout le pays travaillent à limiter la diffusion et l'utilisation de ces dispositifs.

En juillet, le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l'Alabama et l'ATF ont annoncé "Opération Basculer l'interrupteur", une initiative pour lutter contre les dispositifs de conversion et poursuivre les individus qui les possèdent. Dans le cadre de l'initiative, le procureur des États-Unis a collaboré avec Crime Stoppers de la région métropolitaine de l'Alabama pour offrir des récompenses en espèces pour des informations menant à un mandat ou une arrestation liés à la possession ou à l'impression d'un interrupteur.

"Les dispositifs de conversion d'armes à feu automatiques n'ont pas leur place dans notre communauté", a déclaré le procureur des États-Unis Prim Escalona. "Bien qu'ils soient petits, un interrupteur est mortel, et de nombreuses personnes innocentes peuvent être blessées avec une seule pression sur la gâchette".

Le mois dernier, cinq individus ont été condamnés pour possession d'interrupteurs et d'autres infractions liées aux armes à feu dans la région de Tuscaloosa et des environs, selon le bureau du procureur des États-Unis.

Woodfin, le maire de Birmingham, a souligné que les dispositifs de conversion sont illégaux au niveau fédéral mais pas au niveau de l'État, et il a appelé la législature de l'État à interdire les dispositifs.

"Chaque maire, chef de police, shérif et procureur district que je connais souhaite que les interrupteurs Glock soient interdits", a déclaré Woodfin. "Transformer une arme semi-automatique en une arme automatique qui décharge toutes les munitions en quelques secondes n'a pas sa place sur nos rues nationales".

Le député de l'Alabama Phillip Ensler, un démocrate représentant Montgomery, a parrainé un projet de loi pour rendre les dispositifs illégaux au niveau de l'État. La semaine dernière, il a participé à une démonstration sur un stand de tir de Montgomery, où des experts en armes à feu formés n'ont pas réussi à ajuster leur tir en utilisant les dispositifs de conversion.

"La démonstration a montré que les balles manquent souvent la cible", a informé Ensler à CNN lors d'un appel téléphonique. "Ces dispositifs sont dangereux car en quelques secondes à peine, les munitions sont déchargées. Cela se passe très rapidement, ce qui rend difficile le contrôle et très dangereux".

Il a invité ses collègues à participer à ces démonstrations de tir afin qu'ils puissent expérimenter les dangers en personne. Il affirme qu'il y a un intérêt bipartisan pour le projet de loi et espère le faire adopter lors de la prochaine session législative.

"Je sais que cela ne mettra pas fin à chaque tragédie, mais cela peut en prévenir certaines", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas naïf, je ne pense pas que cela mettra fin à chaque situation terrible, mais cela peut rendre les choses un peu plus sûres".

Il y a également des tentatives pour rendre les fabricants d'armes responsables. Cette année, la ville de Chicago a déposé une plainte contre Glock, accusant la société de fabrication d'armes à feu de ne pas avoir empêché l'utilisation de dispositifs de conversion sur ses armes.

"Glock a conçu leur arme à feu pour passer facilement en machine

Les autorités de Birmingham, dirigées par le maire Randall Woodfin et le chef Scott Thurmond, sont préoccupées par l'utilisation de commutateurs Glock, les considérant comme une préoccupation majeure pour la sécurité dans leur ville et leur État.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l'Alabama, en collaboration avec divers programmes, s'emploie activement à poursuivre les individus qui possèdent ces dispositifs de conversion, reconnaissant leur potentiel mortel et les défis importants auxquels sont confrontées les autorités pour enrayer leur propagation.

Lire aussi: