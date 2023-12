Les autorités se préparent pour le réveillon du Nouvel An à Times Square et dans tous les États-Unis, alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait peser de lourdes menaces.

Une évaluation conjointe des menaces basée sur l'analyse de dix organismes chargés de l'application de la loi - dont le FBI, le ministère américain de la sécurité intérieure et le département de la police de New York - indique que la guerre entre Israël et le Hamas "a créé un environnement de menaces accrues".

La communauté du renseignement reste préoccupée par les délinquants isolés qui utilisent des plateformes en ligne pour proférer des menaces de violence contre les communautés juives, musulmanes et arabes, et qui commettent des attentats simples et peu sophistiqués, difficiles à détecter à l'avance", peut-on lire dans l'évaluation obtenue par CNN.

C'est à New York que les inquiétudes sont les plus vives. Le FBI et la police y surveilleront les menaces potentielles depuis un grand centre de commandement et dans un périmètre de sécurité renforcé, alors que la foule de Times Square compte jusqu'à minuit - probablement la fête du Nouvel An la plus médiatisée, avec un public estimé à un milliard de personnes dans le monde. Les manifestations liées à la violence à Gaza sont également dans le collimateur des autorités.

Ces inquiétudes, bien que prononcées à l'approche des fêtes, ne sont pas nouvelles : les forces de l'ordre des États-Unis sont particulièrement vigilantes depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et l'intensification du siège de Gaza par Israël depuis cette date. L'évaluation de la menace obtenue par CNN mentionne une série de fausses alertes à la bombe au début du mois contre des synagogues et la fusillade le mois dernier de trois étudiants palestiniens dans le Vermont comme des cas qui pourraient avoir été motivés par le conflit au Moyen-Orient.

Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver un exemple d'attentat perpétré à Times Square le soir du Nouvel An par un "loup solitaire", c'est-à-dire une personne susceptible de se radicaliser pour commettre des actes de violence mais qui ne fait pas partie d'un groupe extrémiste officiel : L'année dernière, un jeune homme de 19 ans, qualifié par Robert Kissane, fonctionnaire du FBI, d'"extrémiste violent d'origine locale" radicalisé par la propagande en ligne , a été abattu par la police après avoir prétendument attaqué trois agents à un poste de contrôle de sécurité ; il a plaidé non coupable et est en attente de son procès.

Cette année, les grands événements télévisés en direct "restent une cible attrayante pour les organisations terroristes étrangères", ainsi que pour les "extrémistes violents nationaux", note l'évaluation.

"Nous sommes dans un contexte de menace accrue. Nous sommes dans un environnement de menace accrue depuis le 7 octobre", a déclaré M. Kissane lors d'une interview accordée à CNN dans un centre de commandement où des responsables de nombreuses agences partenaires surveilleront et enquêteront sur les menaces potentielles.

Le jour où les combattants du Hamas ont franchi la frontière israélienne, tuant 1 200 personnes et prenant des dizaines d'otages, a été "une sorte de point chaud", et le conflit en cours "motive et inspire certainement les gens à faire de mauvaises choses", a déclaré M. Kissane, l'agent spécial responsable de la division antiterroriste du FBI au bureau de New York et de la Joint Terrorism Task Force (groupe de travail antiterroriste conjoint). Mais New York accueille souvent de grands événements, a-t-il fait remarquer, et la police de New York, le FBI et leurs partenaires travaillent bien ensemble.

"Je dirais qu'il n'y a pas d'endroit au monde qui soit mieux placé pour organiser un événement comme la tombée de la boule de la Saint-Sylvestre", a-t-il déclaré, soulignant qu'il n'y avait "aucune menace spécifique et crédible" pour l'événement de Times Square de ce week-end.

Les manifestations sont une source d'inquiétude supplémentaire, selon les autorités

Les autorités ont élargi le périmètre de sécurité autour de Times Square - une décision prise en partie à la suite de l'attentat de l'année dernière, a déclaré le chef de la patrouille de la ville, John Chell - afin d'empêcher les voitures de circuler dans les rues principales avoisinantes pour que la police puisse intervenir rapidement en cas d'urgence. Ils s'appuieront sur une myriade d'outils et de technologies, tels que des caméras, un hélicoptère de police spécialement équipé et des drones, des équipes de contre-tireurs dans les gratte-ciel et des chiens détecteurs de bombes qui peuvent détecter des explosifs, même dans une foule, à une distance de 30 mètres.

Les autorités ont également fait part de leurs inquiétudes concernant d'éventuelles manifestations liées à la guerre à Gaza, l'évaluation notant qu'elles pourraient perturber des "infrastructures critiques" ou des événements - ou devenir elles-mêmes des cibles.

Au cours des derniers mois, certaines manifestations ont donné lieu à des affrontements avec la police, les manifestants dénonçant le nombre croissant de victimes civiles à Gaza : Plus de 21 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la santé de l'enclave contrôlée par le Hamas. Pas plus tard que le jour de Noël, six personnes ont été arrêtées à New York lors d'une manifestation pro-palestinienne, après que des manifestants se soient heurtés à des policiers, a rapporté la chaîne WABC, affiliée à CNN.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré mardi : "Nous sommes d'autant plus préoccupés par certaines des manifestations auxquelles vous avez assisté", faisant allusion à une tentative, le mois dernier, de perturber l'illumination de l'arbre de Noël du Rockefeller Center. "Et nous sommes sûrs qu'il y aura cette année une tentative d'utiliser cette scène pour répondre à d'autres préoccupations des gens.

Depuis le 7 octobre, le département de la police de New York a assisté à plus de 1 000 manifestations dans toute la ville, a déclaré M. Chell à CNN. Le département s'attend à ce qu'il y ait des manifestants la veille du Nouvel An, tout comme lors de l'illumination de l'arbre de Rockefeller et de la parade du jour de Thanksgiving.

"Il s'agit d'une opération massive à laquelle nous nous préparons toute l'année", a déclaré M. Chell à propos du réveillon du Nouvel An à Times Square. "Il s'agit de 1,2 million de spectateurs dans une zone étroite et confinée [...]. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Nous avons la lourde responsabilité d'assurer la sécurité de tous, de faire en sorte que les New-Yorkais se sentent bien et s'amusent, et de protéger l'ensemble de la communauté".

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

John Miller, de CNN, a rapporté et écrit cette histoire depuis Los Angeles ; Nicki Brown et Dakin Andone ont rapporté et écrit à New York. Mark Morales et Zenebou Sylla de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com