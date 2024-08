Les autorités sanitaires s'attendent à plus de cas de Mpox en Europe

En raison des récents cas de Mpox en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé. Suite au premier cas en Europe, son homologue européen, l'ECDC, prend également des mesures. Cependant, l'ECDC ne souhaite pas causer de panique.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) s'attend à ce que plus de personnes infectées par la nouvelle variante de Mpox arrivent en Europe. L'agence, basée en Suède, a fait cette annonce après la confirmation du premier cas de la nouvelle variante en dehors de l'Afrique dans un pays européen du Nord. La personne infectée avait précédemment séjourné en Afrique.

Cependant, la probabilité de transmission soutenue en Europe est très faible si les cas importés sont rapidement diagnostiqués et que des mesures de contrôle sont mises en place, a déclaré l'ECDC. La nouvelle variante est considérée comme plus infectieuse que les précédentes et peut entraîner des infections plus graves. Cependant, le Mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, n'est généralement pas facilement transmissible et nécessite un contact direct.

L'ECDC recommande aux pays européens de diffuser des conseils de voyage pour les personnes se rendant ou revenant de zones touchées. Le risque d'infection pour les personnes ayant des contacts rapprochés avec des individus qui peuvent avoir importé le Mpox d'Afrique est modéré. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison de plusieurs épidémies de Mpox en Afrique et de la nouvelle variante potentiellement plus dangereuse.

Il y a quelques années encore, les infections étaient principalement limitées aux cas où des personnes avaient mangé de la viande d'animaux infectés. Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs corporelles et des lésions cutanées similaires à la petite vérole. Le taux de mortalité est estimé entre un et dix pour cent des cas, en fonction du système de santé du pays touché et de la souche virale spécifique.

Il existe deux grandes "familles" du virus du Mpox, connues sous le nom de clades. Le groupe de virus 1, plus dangereux, est actuellement prédominant principalement en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Le groupe de virus 2 circule principalement en Afrique de l'Ouest.

L'ECDC surveille de près la propagation de maladies infectieuses comme le Mpox, en particulier la nouvelle variante, en Europe en raison de son caractère plus infectieux et de son potentiel d'infections graves. Malgré le risque, l'agence met l'accent sur la nécessité de rester calme, car la transmission soutenue en Europe est peu probable avec un diagnostic et des mesures de contrôle rapides.

