Les autorités sanitaires américaines du CDC indiquent que des boosters supplémentaires de vaccin contre le mpox ne sont pas nécessaires pour le moment, car des rumeurs circulent concernant la diminution des niveaux d'immunité.

Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié une épidémie de mpox en République démocratique du Congo de problème de santé publique mondial important, et la maladie se propage à un nombre croissant de pays en Afrique.

Le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, est connu pour ses deux souches génétiques, I et II. Cette épidémie récente implique le sous-type Ib, une souche relativement nouvelle associée à des symptômes plus graves.

Une propagation mondiale du mpox en 2022 a été déclenchée par le sous-type IIb, principalement transmis par contact sexuel. Plus de 30 000 personnes aux États-Unis ont été atteintes en conséquence, entraînant une alerte sanitaire mondiale. Cependant, la vaccination avec le vaccin contre le mpox Jynneos a permis de contenir la maladie aux États-Unis jusqu'à ce qu'elle soit presque éradiquée.

Jynneos, conçu pour protéger contre le mpox et la variole, nécessite deux doses administrées quatre semainesapart.

À mesure que la nouvelle épidémie se propage, les experts en santé publique discutent de la nécessité de rappels pour les personnes les plus vulnérables à la maladie. Les données indiquent que l'immunité peut s'affaiblir avec le temps, nécessitant des vaccinations supplémentaires pour les rappels.

"J'ai eu des individus qui m'ont contacté, se demandant s'ils avaient besoin d'un rappel, étant donné que cela fait deux ans, et mon avis pour l'instant est que je ne vois pas de raison impérative pour un rappel", a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de l'École de santé publique de Brown, qui a servi de coordonnateur de la réponse à la Covid-19 à la Maison Blanche et a conseillé sur d'autres préoccupations de santé publique, y compris l'épidémie de mpox en 2022. "Cependant, nous devrions réévaluer les rappels si la souche Ib arrive aux États-Unis et se propage rapidement, entraînant des infections significatives chez les personnes vaccinées."

États-Unis en alerte, mais le risque reste faible

Aux États-Unis, les départements de santé n'ont pas enregistré de nombreux cas de mpox cette année, a déclaré Lori Tremmel Freeman, PDG de l'Association nationale des officiers de santé des comtés et villes. "Cependant, nous sommes vigilants face aux épidémies mondiales et sommes constamment en mode de préparation", a-t-elle déclaré.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le risque global de mpox aux États-Unis reste faible. "Le contact intermédiaire pendant les voyages, comme un voyageur dans un avion, est peu susceptible de poser des risques significatifs de transmission", a déclaré David Daigle, porte-parole du CDC, dans un e-mail.

Daigle a ajouté que le CDC ne recommande pas plus de deux doses du vaccin Jynneos pour le grand public et a déclaré que l'agence surveillerait les données de vaccination. "Deux doses de vaccins JYNNEOS peuvent prévenir le mpox et peuvent réduire la gravité des symptômes chez les personnes infectées", a déclaré Daigle. Les données recueillies lors de l'épidémie précédente "ont indiqué que les infections après la série de deux doses de vaccins JYNNEOS étaient rares".

Les experts en santé publique recommandent que l'accent soit mis sur l'assurance que les personnes les plus à risque terminent leur série de vaccination initiale.

Le CDC recommande de recevoir le vaccin contre le mpox si vous avez été exposé au virus, si vous êtes un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes, ou si vous avez eu des relations sexuelles dans un cadre commercial ou un événement, entre autres facteurs de risque.

Les doses de vaccin supplémentaires ne sont pas recommandées "sauf si vous êtes un travailleur de laboratoire qui travaille avec le mpox vivant et d'autres virus apparentés dans un laboratoire de recherche. Les recommandations vaccinales sont basées sur le niveau de risque des expositions potentielles", a déclaré le Dr Justin Chan, directeur de la prévention et du contrôle des infections à NYC Health + Hospitals/Bellevue, dans un e-mail.

"Si des cas de souche I apparaissent aux États-Unis, les projections actuelles du CDC ne prévoient pas qu'ils entraîneront une propagation significative dans les communautés américaines qui ont plus de 50 % d'immunité parmi les groupes à risque, soit par vaccination, soit par infection précédente", a-t-il déclaré. "Par conséquent, les personnes éligibles pour la vaccination contre le mpox doivent être pleinement vaccinées maintenant."

Les données indiquent que le taux d'efficacité d'un schéma de deux doses de Jynneos est compris entre 66 % et 89 %, selon le CDC.

"Il y a encore des questions de recherche en cours, notamment sur les besoins futurs en matière de rappels. Cependant, ce n'est pas la priorité principale pour l'instant ; la priorité principale maintenant est de vacciner les gens et de leur donner accès au vaccin", a déclaré David C. Harvey, directeur exécutif de la Coalition nationale des directeurs de MST.

On estime qu'environ 25 % de la population américaine la plus à risque a été pleinement vaccinée, selon les données du CDC.

"Les taux de vaccination aux États-Unis restent lamentablement bas, et ils sont encore plus bas pour ceux qui reviennent pour la deuxième dose du vaccin", a déclaré Harvey. "La priorité immédiate maintenant devrait être pour les hommes gay et bisexuels et autres individus à risque d'obtenir le vaccin maintenant."

Les analystes de recherche du centre médical et des National Institutes of Health ont examiné des échantillons de sang de chaque adulte au moment de la vaccination ou de l'infection, puis d'autres échantillons prélevés trois mois plus tard, six mois plus tard, neuf mois plus tard et un an plus tard.

Ils ont déterminé que, chez les personnes ayant reçu deux doses, les anticorps induits par le vaccin contre le virus ont atteint leur pic autour de trois semaines, puis ont diminué considérablement un an plus tard.

"Nos données indiquent que les réponses des anticorps déclenchées par le vaccin contre le mpox sont de titre modéré à élevé après la série de deux doses du vaccin", a déclaré le Dr Dan Barouch, auteur principal de l'étude et directeur du Center for Virology and Vaccine Research au Beth Israel Deaconess Medical Center. "Après six à douze mois, ces titres d'anticorps diminuent rapidement et reviennent presque à leur niveau initial à douze mois."

La même tendance de l'immunité qui s'affaiblit a été observée chez les personnes ayant reçu une seule dose du vaccin.

Après une seule dose du vaccin, les titres d'anticorps sont significativement plus bas et reviennent essentially aux niveaux de base après six à douze mois, a déclaré Barouch.

Trois personnes avaient une immunité naturelle suite à une infection antérieure à l'orthopoxvirus, et elles présentaient des titres élevés d'anticorps contre l'orthopoxvirus trois mois après l'infection, qui ont persisté pendant neuf mois, selon les conclusions des chercheurs.

Les résultats de l'étude sont en accord avec ceux de deux articles publiés cette année qui suggèrent que les réponses immunitaires au virus de l'orthopoxvirus peuvent diminuer dans l'année suivant la vaccination.

Barouch a également mentionné un cluster de cas d'orthopoxvirus à Chicago l'année dernière, lors duquel "certaines des personnes avaient été fully vaccinées" en 2022, renforçant ainsi la théorie de l'immunité qui s'affaiblit.

La prévention de la maladie grave est la préoccupation principale

Les résultats de la nouvelle étude sont "très convaincants", a déclaré Jha, suggérant que la protection contre l'infection peut avoir diminué de manière significative. La question est de savoir ce que cela signifie pour les personnes, en particulier en termes de maladie grave.

"Une diminution des niveaux d'anticorps suggère qu'il peut y avoir des individus qui sont de nouveau susceptibles d'être infectés", a déclaré Jha. "Cependant, s'ils contractent une infection en raison de la vaccination, leur réponse immunitaire à ce virus – la réponse immunitaire – sera beaucoup plus robuste, et ils devraient éliminer l'infection plus rapidement."

"Empiriquement, je pense que les personnes auraient une maladie moins grave", a-t-il déclaré. "Bien que nous cherchions à prévenir les infections, ce que nous cherchons vraiment à accomplir, c'est prévenir la maladie grave."

Il est incertain ce que ces marqueurs d'immunité impliquent dans la réalité, a déclaré Jeffrey Crowley, directeur du Centre de politique VIH et de maladies infectieuses à l'Institut O'Neill pour la santé nationale et mondiale du Centre de droit de l'Université de Georgetown.

"À l'avenir, ils peuvent suggérer la nécessité d'une dose de rappel", a-t-il déclaré. "Cependant, je ne pense pas que nous en sommes encore là. Je ne pense pas qu'il y ait de raison de croire que, en raison de cette épidémie en Afrique, nous devons obtenir une dose de rappel maintenant. Je encourageais encore les personnes qui n'ont pas reçu leur deuxième dose à le faire maintenant."

Bavarian Nordic, le fabricant de Jynneos, a noté que la dernière épidémie d'orthopoxvirus qui a affecté les États-Unis remontait à deux ans, et de nombreuses personnes avaient été vaccinées plusieurs mois après son début. L'entreprise a déclaré qu'elle communiquait avec les groupes de recherche pour en savoir plus sur la durée de l'immunité.

En ce qui concerne l'épidémie actuelle d'orthopoxvirus, les premières doses de Jynneos sont arrivées en République démocratique du Congo la semaine dernière, a déclaré Bavarian Nordic dans un communiqué de presse jeudi. Plus de 250 000 doses ont été distribuées, et d'autres pays ont promis plus de 500 000 doses.

Le communiqué de presse a également indiqué que Bavarian Nordic avait augmenté la production du vaccin pour le reste de l'année et pourrait fournir jusqu'à 13 millions de doses d'ici la fin de 2025, dont 2 millions en 2024.

‘Nous ne sommes pas isolés’

Il est incertain comment l'épidémie en Afrique peut évoluer ailleurs, et Barouch espère que les données émergentes sur le potentiel de l'immunité qui s'affaiblit pourraient aider à informer tout effort de réponse aux États-Unis.

"Évidemment, nous ne sommes pas isolés du reste du monde", a-t-il déclaré. "Il est donc seulement une question de temps avant qu'elle n'arrive ici. Il y a déjà eu au moins un cas en Suède", le premier cas identifié en dehors de l'Afrique dans l'épidémie actuelle.

Il n'y a pas de cas signalés impliquant la souche Ib dans les États-Unis, mais Jha s'attend à ce qu'elle arrive un jour.

"Nous sommes un pays plutôt mondialisé. Nous avons de nombreuses personnes qui voyagent", a-t-il déclaré. "Je serais surpris si nous n'en rencontrons pas un jour."

Une fiche d'information sur le site Web du CDC indique que l'agence a été "en surveillance étroite" de la propagation de l'orthopoxvirus, en particulier la clade I, à l'aide de tests d'eaux usées et de diverses autres méthodes.

Et plus d'un million de flacons du vaccin Jynneos ont été distribués dans tout le pays depuis août 2022.

Cependant, les vaccins contre l'orthopoxvirus sont passés sur le marché commercial, a noté Harvey, et ils peuvent être coûteux pour les individus qui n'y ont pas accès via un programme soutenu par le gouvernement ou une couverture d'assurance – coûtant environ 300 dollars de poche.

L'administration des services de santé et des ressources humaines des États-Unis, ou HRSA, a envoyé une lettre au programme Ryan White HIV/AIDS et aux programmes de centres de santé soutenus par HRSA ce mois-ci annonçant la disponibilité renouvelée du vaccin Jynneos de la réserve stratégique nationale. La réserve a une quantité limitée de doses qui expirent le 31 octobre, indique la lettre.

La lettre signifie que "vous pouvez toujours obtenir un vaccin gratuit par le biais d'une organisation de services HIV/AIDS de Ryan White ou d'un centre de santé communautaire", a déclaré Harvey.

"Yo, restons réalistes, d'accord ? La probabilité que la souche Ib de l'orthopoxvirus apparaisse dans les États-Unis est assez élevée, mec. Mais dans quelle mesure ou quand, nous ne sommes pas sûrs."

Il a sonné l'alarme, déclarant que les États-Unis sont "totalement mal préparés" pour faire face à une autre épidémie d'orthopoxvirus en raison d'un manque de spécialistes de la lutte contre les maladies.

Rejoignez le Bulletin de santé de CNN

Inscription ici pour recevoir Les résultats sont là avec Dr. Sanjay Gupta tous les mardis, directement de l'équipe CNN Santé.

Selon Crowley, pour endiguer une épidémie de monkeypox de clade Ib aux États-Unis, il est également recommandé de canaliser les ressources vers l'Afrique. Si nous avons les moyens de contenir l'épidémie sur place, a-t-il déclaré, cela réduit le risque de propagation mondiale de la monkeypox.

"En tant que citoyens américains", a exhorté Crowley, "nous devons nous concentrer sur l'obtention de vaccins, de traitements et de ressources pour les régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale dès maintenant. C'est notre meilleure garantie et cela aide à empêcher que cela n'atteigne nos rivages."

Le débat actuel parmi les experts en santé publique porte sur la possibilité de rappels pour les personnes les plus susceptibles de contracter la mpox, car l'immunité peut s'affaiblir avec le temps.

Selon des études récentes, les réponses des anticorps au vaccin contre la mpox diminuent considérablement un an après le schéma de deux doses, ce qui indique la possibilité de rappels à l'avenir.

Lire aussi: