Les autorités russes s'opposent à la fondation de Clooney

L'acteur George Clooney et son épouse Amal, par le biais de leur fondation, dénoncent les violations des droits de l'homme, telles que les atrocités russes en Ukraine. La réponse standard de la Russie suit son cours : une condamnation sévère et une répression.

La fondation Clooney a été classée comme une « entité indésirable » en Russie. Selon les médias russes, le Bureau du procureur général a déclaré : « La fondation utilise des tactiques hollywoodiennes pour salir la réputation de la Russie. » Ils accusent la fondation de soutenir des « faux patriotes » qui ont déserté le pays, ainsi que des membres de groupes extrémistes et terroristes interdits.

La fondation Clooney pour la justice s'engage à lutter contre les violations des droits de l'homme. Cet acteur politique d'Hollywood l'a créée avec son épouse, la célèbre avocate Amal Clooney.

En octobre, la fondation a présenté des allégations d'atrocités de guerre russes en Ukraine au Bureau du procureur fédéral. Leurs enquêteurs ont découvert des preuves de crimes de guerre dans trois cas, fondées sur les témoignages de victimes ou de leur famille, ainsi que sur des photos, des vidéos et des images satellites.

Allégations de torture et d'agressions contre des civils

Cela comprend une frappe de roquette sur une zone touristique dans la région d'Odessa, où de nombreux civils ont été tués et blessés pendant l'été 2022. Dans un deuxième cas, des forces terrestres russes ont été accusées de torturer et d'exécuter quatre hommes dans la région occupée de Kharkiv entre mars et septembre 2022. Le troisième cas implique des commandants d'unités russes qui étaient apparemment impliqués dans des exécutions, des tortures, des agressions sexuelles et des pillages pendant l'occupation de la région de Kiev en mars 2022.

Conformément au Code pénal international des crimes, le procureur général fédéral en Allemagne a compétence pour enquêter sur certains crimes, où qu'ils aient été commis. Cela découle du principe de juridiction universelle : les criminels de guerre ne doivent trouver refuge nulle part dans le monde.

Être classé comme une « entité indésirable » en Russie équivaut Essentially à une interdiction. Les critiques estiment que la loi russe sur les entités indésirables manque de fondement juridique solide, car il n'est pas clair quelles actions entraînent une telle classification. Depuis le début du conflit, la Russie a désigné de nombreuses organisations comme indésirables, notamment des fondations et l'honorable Institut historique allemand.

