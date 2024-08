Les autorités russes examinent actuellement les activités des journalistes de CNN.

15:14 Le FSB engage des poursuites judiciaires contre des journalistes étrangers dans la région de Kursk

Le service de sécurité russe, le FSB, a engagé des poursuites judiciaires contre divers journalistes étrangers en raison de leurs reportages dans la région de Kursk, où les forces ukrainiennes contrôlent plusieurs localités. Des enquêtes sont en cours concernant un correspondant de CNN et deux journalistes ukrainiens pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière nationale, selon le FSB. Selon l'agence, les journalistes ont enregistré des images à Soudja, une ville sous le contrôle militaire ukrainien. Le FSB prévient qu'il va bientôt émettre des mandats d'arrêt internationaux. Les journalistes risquent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré d'un camp de travail russe après avoir été condamné pour espionnage et renvoyé dans son pays dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers.

12:34 Zelensky dans la région de Sumy : le "fonds d'échange de prisonniers" est rechargé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité la région frontalière de Sumy, dans l'est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes ont avancé sur le territoire russe il y a deux semaines. Zelensky a annoncé la capture d'un autre site dans la région de Kursk. Il a également mentionné le rechargement du "fonds d'échange de prisonniers", en référence à la capture de soldats russes pour un éventuel échange futur de prisonniers ukrainiens détenus en Russie. Zelensky a souligné que l'offensive de Kursk a entraîné une diminution des attaques sur Sumy et une réduction significative des pertes civiles. Il a partagé une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a briefé sur le renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie poursuit son avancée.

12:06 Des drones suspects russes surveillent l'infrastructure critique de Brunsbüttel

Le journal allemand "Bild" rapporté la présence de drones suspects russes au-dessus du plus grand parc industriel de Brunsbüttel, dans le Schleswig-Holstein. Au cours de la semaine dernière, des drones ont été repérés volant rapidement au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL de Brunsbüttel. Les procureurs locaux enquêtent sur un éventuel acte d'espionnage en vue de sabotage. Des rapports officiels indiquent que la zone de restriction de vol a été violée à plusieurs reprises par des drones volant au-dessus de la centrale nucléaire. Un objet étranger, probablement un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", les drones sont suspectés d'être contrôlés par des agents russes et potentiellement lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre une menace accrue d'attaques dans les prochains jours

L'ambassade des États-Unis à Kyiv a émis un avertissement sur un risque élevé d'attaques aériennes dans les prochains jours avant que l'Ukraine ne célèbre son indépendance le 24 août. L'ambassade prévoit que la Russie peut attaquer l'Ukraine à l'aide de drones et de missiles dans les prochains jours et pendant le week-end. L'Ukraine célèbre le 33e anniversaire de son indépendance de l'Union soviétique. Cette fête a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine il y a environ deux ans et demi. Récemment, les troupes ukrainiennes ont surpris en franchissant la frontière russe dans la région de Kursk, ce que Putin a qualifié de provocation, en menaçant de riposter de manière appropriée.

11:13 La base militaire de Volgograd est attaquée par des drones ukrainiens

Un incendie s'est déclaré dans une installation de soutien militaire près de Marinovka dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie. Les habitants ont rapporté avoir entendu des explosions. Les autorités attribuent l'incendie aux actions de drones ukrainiens. Aucun décès n'a été signalé.

10:41 La Russie construit des abris préfabriqués à Kursk

Suite aux ordres du gouverneur régional Alexei Smirnov, les autorités de la ville de Kursk installent des structures défensives en béton pour les habitants de la ville. Smirnov a expliqué que des abris temporaires préfabriqués seraient installés à des endroits stratégiques, tels que 60 arrêts de bus. Des photos d'une telle unité en cours de livraison ont été publiées. Deux autres lieux, dont Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk, reçoivent également des installations de bunkers. La Russie accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre la centrale nucléaire, tandis que l'Ukraine nie ces allégations.

10:10 L'Ukraine signale une avancée dans la région de Kursk

L'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées avec succès. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. L'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie détecte des attaques de drones dans plusieurs régions

Le militaire russe intercepté plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays, selon des déclarations officielles. Dans la région de Volgograd, le gouverneur Andrei Bocharov rapporte que la plupart des drones ont été détruits lors d'une attaque près de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov rapporte que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov au sud, le gouverneur Vasily Golubev rapporte que cinq drones ont été repoussés lors d'une attaque. Des drones ont également été rapportés abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Des armes à longue portée contre des cibles russes : Kyiv a demandé l'autorisation des États-Unis

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a discuté avec un groupe de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis, composé du républicain Rob Wittman et du démocrate David Trone, à Kyiv. Selon un communiqué du ministère d'Umerov, ils ont discuté de la situation en cours et de l'approche américaine concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a déclaré : "Nous avons besoin de l'approbation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles russes. Il s'agit de protéger nos villes paisibles et nos villages."

08:36 Star Wars Légende et Champion de l'Aide à l'UkraineL'acteur de Star Wars très populaire, Mark Hamill, connu pour son interprétation de Luke Skywalker, lance une collecte de fonds pour des robots désamorceurs de mines afin d'aider l'Ukraine. En collaboration avec Timothy Snyder, expert de l'Europe de l'Est, ils cherchent à réunir 441 000 dollars dans le cadre d'un projet baptisé "Terrain Sûr". Ces robots peuvent opérer dans des zones difficiles d'accès, à une distance de sécurité des opérateurs. "L'un des actes les plus odieux que la Russie a commis en Ukraine est de semer des mines partout", a déclaré Snyder. "J'ai visité des territoires déserts près du front où des gens prennent des risques pour aider d'autres à retourner à leurs fermes et maisons. Ces robots peuvent désamorcer les mines et sauver des vies." Le déminage en Ukraine est estimé prendre des décennies.

08:01 Le Kremlin Rassemble les Russes pour un 'Nouveau Normal'Selon une source anonyme du Kremlin communiquant avec le portail russe autonome Meduza basé à Riga, l'attaque ukrainienne sur Kursk pose un problème pour la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, la source a déclaré que "l'infiltration sur le territoire russe et le contrôle sur les villages est un événement nouveau et très déplaisant". Pour calmer l'anxiété croissante du public, le Kremlin prépare les Russes à vivre dans un "nouveau normal" et une "nouvelle réalité". Le message est le suivant : les adversaires ont pénétré sur le territoire russe, seront vaincus prochainement, mais la récupération du territoire prendra du temps. Les Russes sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" en aidant la région de Kursk pendant qu'ils attendent. Selon les interviewés de Meduza, les combats dans la région pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois.

07:30 Confirmation d'un Incendie dans une Installation Militaire à VolgogradLes autorités russes ont confirmé un incendie dans une installation militaire située dans la région du sud de Volgograd suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé sur Telegram que le drone s'est écrasé sur l'installation, sans faire de victimes. Bocharov n'a pas révélé quelle installation militaire a été touchée, mais le village de Marinovka a été pris pour cible. La Russie exploite une base aérienne à Marinovka.

06:56 Ancien Conseiller : Poutine a Envoûté Trump avec son Charme TrompeurL'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, a affirmé que Vladimir Poutine avait réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Dans son livre "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", révélé par "The Guardian", McMaster décrit Poutine comme "une personne extraordinaire, talentueuse, sans aucun doute". Il a flattenu Trump et exercé une influence presque hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, a mis en garde Trump à plusieurs reprises en lui disant : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". McMaster a également spéculé sur le fait que Poutine était confiant dans sa capacité à "tromper" Trump et à obtenir la relaxation des sanctions, ainsi qu'un retrait peu coûteux des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Rumeurs non confirmées d'un Incendie sur une Base Aérienne Russe à VolgogradDes allégations d Explosions multiples ont été entendues dans la ville russe de Kalach sur le Don dans la région de Volgograd pendant la nuit. Plusieurs canaux Telegram russes ont rapporté les incidents comme étant probablement le résultat d'une attaque de drone, avec des incendies sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était believed to be the Marinovka airbase in the village of Oktyabrskiy, 20 kilometers from Kalach on the Don. Des témoins locaux ont affirmé avoir entendu 6 à 10 explosions bruyantes, accompagnées des sons de drones.

05:44 L'Allemagne Prête à Offrir un Soutien Financier Additionnel à l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si le déblocage des milliards de roubles gelés pour l'Ukraine n'est pas possible, l'Allemagne fournira un financement supplémentaire, a annoncé Klingbeil lors du podcast de Paul Ronzheimer, deputy "Bild" editor-in-chief. Klingbeil a insisté sur le fait que "nous devons éviter d'atteindre un point où l'on dit : 'Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'. Dans de tels cas, 'nous examinerons bien sûr les sources de financement potentielles en Allemagne', a ajouté Klingbeil. 'Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons.'"

Élections Régionales en Russie : Gilets de Protection et Casques pour les Agents de Vote à Kursk

12:02 Ukraine Repousse 44 des 46 Attaques Russes Près de Pokrovsk en une JournéeL'Ukraine annonce avoir réussi à repousser 44 des 46 attaques russes dans les environs de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, en l'espace d'une journée. Le quartier général général signale que les combats se poursuivent sur deux autres sites à 21h00 CET. Les attaques ont entraîné la blessure ou la mort de 238 soldats russes. Pas d'informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

21:09 La Russie Échec de l'Incursion Ukrainienne dans la Région de BryanskLa Russie affirme avoir déjoué une incursion de "groupes de reconnaissance-sabotage ukrainiens" dans la région frontalière de Bryansk, voisine de Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été stoppée par le service de sécurité russe FSB et les unités de l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz. "L'ennemi a été pris pour cible par des tirs d'armes à feu", a-t-il déclaré, concluant que la situation est actuellement sous contrôle.

20:15 Zelensky : L'Ukraine S'attend à la Livraison de l'Aide d'un Milliard de Dollars PromiseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine attend la livraison rapide de l'aide d'un milliard de dollars promise par l'Occident, qui doit être financée en partie par les profits des actifs de l'État russe gelés. Bien que de nombreuses engagements politiques aient été pris par les partenaires internationaux de Kiev, des mesures supplémentaires sont nécessaires, déclare Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. "Mais nous avons besoin d'un mécanisme fonctionnel." L'Ukraine a besoin des fonds provenant des actifs russes pour sa défense contre l'agresseur, la Russie. "Les discussions appropriées ont été en cours depuis trop longtemps, et nous avons besoin de réponses urgentes." Le G7 des principales nations industrialisées avait convenu lors de leur sommet de juin de fournir une nouvelle aide financière à Kiev, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars prévu pour sécuriser les paiements d'intérêts à partir des actifs russes gelés.

19:52 Poutine Salue les Liens Économiques Solides avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la coopération renforcée avec la Chine, déclarant : "Nos relations commerciales prospèrent (...) L'attention que portent les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie possèdent "des plans et projets étendus dans les domaines économique et humanitaire", poursuit Poutine. Li, selon le Kremlin, salue les relations sino-russes, qu'il considère être à un "niveau sans précédent". La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcé suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial crucial en raison des sanctions occidentales.

19:20 Demande de Libération Rejetée : l'Ancien Vice-ministre de la Défense Russe Reste en DétentionL'ancien vice-ministre de la Défense russe Dmitri Bulgakov reste en détention dans le cadre d'accusations de corruption. Sa demande de placement soushuis et son appel contre la détention ont été rejetés, selon l'agence de presse d'État TASS. Bulgakov supervisait les achats pour l'armée russe avant d'être limogé. Le tribunal de Moscou ordonne également la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise est accusée d'avoir remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, entraînant des dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

19:00 L'Ukraine Renforce Ses Forces à PokrovskDans un discours télévisé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage que l'Ukraine renforce ses troupes dans la région très disputée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Il reconnaît connaître les plans militaires russes dans la région, tout en mentionnant le contrôle ukrainien de certaines régions dans la zone de Kursk, sans fournir de détails.

18:41 Après le Décret : de Nombreux Ukrainiens en Hongrie Face à des Expulsions des AbrisSuite à la mise en œuvre d'un décret hongrois refusant le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie sont confrontés à des expulsions de leurs abris. Les shelters privés ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région de Transcarpathie, à l'ouest de l'Ukraine, qui compte une importante minorité hongroise, sont attendus pour quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police.

