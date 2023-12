Les autorités retiennent un autre joueur de tennis de haut niveau pour des questions de visa avant l'Open d'Australie

"Nous pouvons confirmer que la joueuse de tennis tchèque Renata Voráčová se trouve dans la même détention que Djokovic, avec plusieurs autres joueurs de tennis, à Melbourne", a déclaré le ministère tchèque des Affaires étrangères dans un communiqué transmis à CNN.

"Notre consulat général à Sydney s'occupe actuellement de la situation et est en contact avec le joueur de tennis."

Le journal australien The Age rapporte que l'ancienne demi-finaliste du tournoi de double de Wimbledon est entrée en Australie avec une exemption médicale au motif qu'elle avait été infectée par le Covid-19 au cours des six derniers mois.

Voráčová, 38 ans, a déjà participé à un tournoi de préparation à Melbourne après avoir perdu au premier tour de la compétition de double féminin au tournoi Summer Set de Melbourne.

LIRE : Djokovic est "traité comme un prisonnier" par les autorités australiennes, selon sa mère.

Sans nommer Voráčová, l'ABF a déclaré vendredi à CNN que son enquête sur le statut de visa de la personne liée au tournoi était terminée.

"Cette personne a été placée en détention par les services d'immigration en attendant d'être expulsée d'Australie", a déclaré l'ABF dans un communiqué.

"Tous les voyageurs qui entrent en Australie doivent le faire conformément à nos lois strictes et à nos conditions d'entrée, quel que soit leur statut ou les raisons pour lesquelles ils entrent dans le pays", a ajouté l'ABF.

Le ministère tchèque des Affaires étrangères a déclaré que, selon ses informations, Voráčová a un statut non infectieux prouvé qui l'autorisait à participer au tournoi et a ensuite déposé une protestation auprès des autorités australiennes pour demander une explication.

Elle a toutefois confirmé que Voráčová avait décidé de se retirer du tournoi et de quitter le pays en raison du peu d'entraînement désormais possible.

"Notre ambassade en Australie l'aide à remplir les formalités pour quitter le pays et restera en contact avec elle en cas de complications", a-t-on ajouté.

Ni Tennis Australia ni les représentants de Voráčová n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire lorsqu'ils ont été contactés par CNN.

En outre, une autre personne inconnue a volontairement quitté l'Australie à la suite d'enquêtes, a indiqué l'ABF.

Fuite d'une lettre

Une lettre obtenue par un journal australien semble montrer que Tennis Australia pourrait avoir informé à tort les joueurs non vaccinés qu'ils pouvaient entrer dans le pays pour participer au grand chelem d'ouverture de la saison.

Le journal Herald Sun a publié vendredi ce qui semble être une lettre envoyée par Tennis Australia, l'organisateur du tournoi, aux joueurs le 7 décembre.

CNN n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de cette lettre de manière indépendante.

La lettre indique qu'une infection confirmée par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois, accompagnée d'une lettre d'un médecin ou d'une autorité de santé publique, serait considérée comme un document valable pour une exemption médicale.

Les joueurs ont été invités à soumettre leur demande au plus tard le 10 décembre, selon le document.

Ces directives semblent contredire les conseils donnés dans une lettre largement diffusée, envoyée en novembre par le ministre australien de la santé, Greg Hunt, au directeur du tournoi, Craig Tiley, qui soulignait qu'une infection par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois ne remplissait pas les conditions requises pour une entrée sans quarantaine.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a lu la lettre aux journalistes jeudi, affirmant qu'elle indiquait clairement que, selon le Groupe consultatif technique australien sur l'immunisation (ATAGI), les personnes non vaccinées ayant été testées positives au coronavirus au cours des six mois précédant leur entrée dans le pays ne remplissaient pas les conditions d'entrée pour bénéficier d'une exemption médicale.

"Les personnes doivent être entièrement vaccinées, conformément à la définition de l'ATAGI, pour pouvoir entrer en Australie sans quarantaine. Cela signifie que les personnes qui ne répondent pas à la définition de l'ATAGI en matière de vaccination complète ne seront pas autorisées à entrer en Australie sans quarantaine, qu'elles aient ou non bénéficié d'une exemption de vaccin à l'étranger", a déclaré M. Morrison.

Tennis Australia n'a pas fait de commentaires publics depuis mercredi, lorsque Tiley a défendu l'exemption médicale accordée à Djokovic.

Au milieu de la controverse mondiale suscitée par cette saga, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré cette semaine que Djokovic, qui n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, "ne bénéficiait pas d'une exemption médicale valable" à l'obligation de vaccination imposée aux nouveaux arrivants dans le pays.

M. Djokovic a été transféré au Park Hotel de Melbourne, un centre de détention pour réfugiés et demandeurs d'asile, après que son visa d'entrée en Australie a été bloqué, selon les chaînes Seven Network et Nine News, affiliées à CNN.

L'audience concernant l'appel de Djokovic sur l'annulation de son visa de voyage a été ajournée à lundi.

Hannah Ritchie de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com