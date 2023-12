Les autorités rencontrent chaque jour un nombre record de migrants à la frontière dans le cadre d'un afflux sans précédent

Les autorités appréhendent quotidiennement un nombre record de migrants à la frontière sud des États-Unis, ce qui met à rude épreuve des ressources déjà débordées . La moyenne sur sept jours rapportée le 28 novembre était d'environ 6 800 rencontres.

Les arrestations à la frontière augmentent progressivement depuis l'été. Le mois dernier, les autorités frontalières ont appréhendé environ 192 000 migrants entre les points d'entrée, soit une augmentation de 2 % par rapport aux 188 000 migrants appréhendés en octobre, a déclaré Jason Owens, chef de la patrouille frontalière américaine, à CNN.

Mais ces derniers jours, plus de 10 000 migrants ont franchi illégalement la frontière américano-mexicaine chaque jour - des chiffres jamais atteints depuis les jours précédant la levée d'une restriction de l'ère Covid, connue sous le nom de "Title 42", qui permettait aux autorités de refouler les migrants à la frontière. Ce qui est particulièrement difficile en ce moment, c'est que de nombreux secteurs - dont beaucoup sont éloignés - sont débordés, de sorte que les processus habituels pour essayer de décompresser ou de traiter les migrants sont plus compliqués et font que les migrants attendent en masse d'être placés en détention.

Le manque de capacités et de ressources pour traiter le problème conduit au type de scénario que les autorités américaines avaient prévu mais dont elles espéraient qu'il ne se matérialiserait pas, et certains avertissent que la frontière méridionale des États-Unis est à un "point de rupture".

L'aggravation de la situation a culminé cette semaine avec un appel entre le président américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour faire pression sur le Mexique afin qu'il fasse davantage pour endiguer le flux de migrants. Les deux hommes se sont accordés sur la nécessité de renforcer la répression, et de hauts fonctionnaires américains se rendront au Mexique dans les prochains jours.

