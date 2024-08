- Les autorités réévaluent la qualité de l'eau près d'un site de la Bundeswehr.

Après avoir découvert une clôture coupée près d'un réservoir d'eau potable dans la ville de Mechernich, dans le district d'Euskirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'autorité sanitaire met en garde contre l'utilisation de l'eau. "En raison d'un accès non autorisé au système d'eau potable de la ville de Mechernich, il existe un risque de contamination de l'eau potable mettant en danger la santé", a déclaré la ville.

Le réservoir d'eau alimente également la base militaire de Mechernich, comme indiqué sur le site web de la ville. Il sera déterminé dans les prochaines heures si l'eau est contaminée ou non.

L'eau potable peut être contaminée et mettre en danger la santé, a déclaré la ville. Cet avertissement est également lancé à la lumière d'incidents récents sur la base militaire de Cologne.

Les autorités mettent en garde contre la consommation d'eau du robinet

À Cologne, la base aérienne de Cologne-Wahn a été fermée mercredi - il y avait initialement un soupçon non confirmé que l'alimentation en eau pourrait avoir été sabotée. Un trou a été trouvé dans une clôture menant aux installations de la base, et la militaire a signalé des "valeurs d'eau anormales" et a lancé des investigations supplémentaires.

À Mechernich, l'eau du robinet ne doit pas être utilisée pour boire, se doucher ou cuisiner jusqu'à nouvel ordre. Environ 10 000 personnes sont touchées par l'avertissement. Le réservoir d'eau alimente également les villages de Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen et Denrath.

