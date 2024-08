- Les autorités recherchent actuellement un individu à Marbach am Neckar.

Différentes équipes, un hélicoptère et une unité K-9 ont été en train de ratisser le district de Ludwigsburg pour trouver une personne depuis plusieurs heures maintenant. Les autorités sont à la recherche d'un individu non identifié qui s'est enfui d'elles, ont-elles déclaré. Cet individu a attiré l'attention lors des inspections de police. Il a été établi qu'il se dirigeait de Steinerstraße à Marbach am Neckar vers le centre-ville. Il n'y a pas de menace pour la sécurité publique.

Les autorités ont appelé la police à intensifier leurs efforts de recherche dans le district de Ludwigsburg. Compte tenu de la description de l'individu qui a attiré l'attention lors des inspections de police, il est crucial de l'arrêter le plus rapidement possible.

